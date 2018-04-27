Uzman uyarısı: Halı dokumak hasta ediyor

ERZURUM'da düzenlenen 'Kadın ve Akciğer Sağlığı' sempozyumunda konuşan Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Fatma Evyapan, halı dokumacılığı yapanların kas ve iskelet sistemi ile solunum yolu hastalıkları ile karşı karşıya kaldığını söyledi.

Türk TORAKS Derneği Kuzeydoğu Anadolu Şubesi tarafından 'Kadın ve Akciğer Sağlığı' konulu sempozyum düzenlendi. Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Fatma Evyapan, halı dokumacılığı yapanlardaki sağlık sorunlarını ele aldı. Kadınların daha çok halı dokumacılığı yaptığını belirten Evyapan, 8 yaşından itibaren bu mesleğe başlayanların olduğunu hatırlattı. Meslek sahibi olmak için halı dokumacılığının tercih edildiğini aktaran Fatma Evyapan, uzun süreli oturmalar nedeniyle kas ve iskelet sisteminde sağlık sorunları yaşandığına işaret ettii. Halı dokumak için kullanılan yün ipliklerin de birtakım hastalıklara yol açtığını anlatan Evyapan şunları söyledi:

"Halı dokumacılığı geleneksel kadınsı meslek olarak kabul ediliyor. Kolay bir meslek değil. Uzun saatler boyunca çalışmak sürekli tekrarlayan hareketlerin olması, kas iskelet sistemine önemli zararlar veriyor. Kullanılan makas, tarak, bıçak gibi malzemeler ellerde bozulmalara, yaralanmalara, zedelenmelere ve iş kazalarına sebep olabiliyor. Bazen halı tezgahları çok yüksekte oluyor. Bunlar da omuzlarda, kollarda sorunlara yol açabilmekte. Solunumsal sorunlara baktığımızda ortam havasındaki toz kirliliği bizim için çok önemli. Toz maruziyetinin solunum sistemi için ne kadar zararlı olduğu biliniyor. İşlemler sırasında genelde yün tozu havaya saçılıyor. İpliklerin kesilmesi, düğün atma aktiviteleri sırasında yün tozları havayı kirletiyor. Bu yün tozlarında bakteriler gibi çeşitli organik kirleticiler bulunuyor. Ayrıca boyalarda kullanılan inorganik kimyasallar, reaktif boyalar dediğimiz solunum yollarında yine tahrişe yol açıyor. Organik toz burunda, yutakta, üst solunum yollarında tahrişe yol açıyor, öksürük balgama sebep oluyor. Alt ve üst solunum yollarında farenjit, iltihaplanma, akut bronşit, meslek astımı, solunum fonksiyonlarında hızlanmış kayba yol açıyor. Genel olarak baktığımız zaman kas iskelet sorunlarına, cilt hastalıklarına, solunum sistemi hastalıklarına, görme ile ilgili sorunlara yol açtığını görmekteyiz."

Öte yandan günde 10 bin ilmek attığını ifade eden Gamze Ardahanlı 9 yıldır mesleğini severek yaptığını, kalıcı olmayan boyun ağrısı şikâyeti yaşadığını aktardı. 2,5 yıldır halı dokuduğunu söyleyen Nevriye Atilla ise elinde zorlamaya bağlı ağrı olduğunu bildirdi. Günde 7 bin ilmek attığını, emeğinin beğenilmesinin sevindirici olduğunu anlatan Atilla, "Boynumuz ağrıyor ama geçiyor kalıcı bir sorunumuz olmadı. Zorlamaya bağlı elimde ağrı oldu 'alçıya alalım' dediler kabul etmedim. Elime koruyucu takarak ilmekleri atmaya devam ediyorum" dedi.



FOTOĞRAFLI