Uzman uyarısı;: Bebekler de kum döker

MUĞLA Özel Yücelen Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Ümit Pirim, yeni doğan bebeklerde kum dökme rahatsızlığı konusunda aileleri uyardı. Dr. Pirim, bebeğin bezinde turuncu ya da beyaz renkteki tuz parçacığı şeklindeki maddelerin görülmesi, halk arasında daha çok 'kum dökme' denilen rahatsızlığın belirtisi olduğunu ve tedavisinin bulunduğunu söyledi.

Muğla Özel Yücelen Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Ümit Pirim, günümüzde en çok merak edilen bebeklerde kum dökme rahatsızlığı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Dr. Pirim, şöyle dedi:

"Yetişkinlerde olduğu gibi bebeklerde ve çocuklarda da kum dökme sorununa çok sık rastlanabilmektedir. Kum dökme sorunu taş düşürmenin bir seviye alt evresidir. Taş parçacıkları kum tanelerinin birleşmesi sonucunda oluşur. Direkt olarak taş düşürme rahatsızlıkları oluşabildiği gibi kimi zaman küçük taş parçacıkların düşmesi denilen kum dökme sorunu da meydana gelebilmektedir."

"TAKİP GEREKTİREN ZOR BİR DÖNEM"

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Pirim, bebeklerde kum dökme ve taş düşürme gibi rahatsızlıkların oldukça fazla görülebildiğini anlatırken şöyle konuştu:

"Bebeğin bezinde turuncu ya da beyaz renkteki tuz parçacığı şeklindeki maddelerin görülmesi, halk arasında daha çok kum dökme diye bilinen rahatsızlığın belirtisidir. Aynı şekilde çocukların iç çamaşırında da görülebilen bu lekeler, kum dökme problemine işaret eder. Ve tedavisi vardır. Yetişkinlerde olduğu gibi bebekte ailenin hastalığı muayene ettirmesi ile ortaya çıkar ve uzun bir tedavi yolculuğu başlar. Tedavisi mümkündür. Takip gerektirir ve zor bir dönemdir. Bebeklerin vücudundaki organlar yetişkinler kadar fonksiyonel ve etkili çalışmazlar. Ancak doğduktan iki yıl gibi bir süre sonra bebeğin organları da yetişkinlerin organları gibi çalışmaya başlar. Bu nedenle bebeklerde böbrekler yeterince gelişmediği ve çok etkili çalışmadığı için idrardaki maddelerin bir kısmını ememez. Böbrek tam etkili çalışamadığından bazı maddeler idrar yoluyla dışarı atılır. Bunun sonucu olarak da bebeklerde taş düşürme ya da kum dökme gibi rahatsızlıklara rastlanır."

"SAKİN OLUN VE TETKİKLERİNİZİ İHMAL ETMEYİN"

Dr. Pirim, ailelerden bebek ile ilgili böyle bir durum ile karşılaşıldığına tığınızda paniğe kapılmamalarını isterken şöyle konuştu:

"Geçmez' diye düşünmeyin. Sakin ve sabırlı olun. Bebeğinize uzman tarafından söylenen tedavileri ve kontrolleri ihmal etmeyin. Ebeveynler bebekte kum dökme rahatsızlığı görüldüğü anda endişeye ve paniğe kapılmasın. Bebekteki böbrekler zamanla gelişeceği ve olgunlaşmaya başlayacağı için bu durum geçicidir, korkulacak bir şey yoktur. Bebek büyüdükçe ve sürekli olarak su tüketmeye başladıkça rahatsızlık geçecektir. Sakin olun ve tetkiklerinizi ihmal etmeyin. Her ne kadar genelde böbreklerin gelişmemiş olmasından kaynaklı kum dökme sorunu görülse de bebeğin idrar ve kan testleri mutlaka yapılmalı, incelenmelidir. Kan ve idrar testi sonucunda genelde ilaç tedavisine geçilir. Aileler içiniz rahat olsun. Geçici bir hastalık."



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