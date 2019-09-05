Son Dakika
Uzman psikolog: Rutinler hayatımızı sıkıcı hale getirmez
ADANA'da Uzman Klinik Psikolog Yaprak Yurdakul, insan hayatındaki rutinlerin yaşamı sıkıcı hale getirmesinin aksine kişinin yapmak istediği etkinlikler için zaman bulmayı kolaylaştırdığını söyledi. Birçok insanın, hayatlarının günlük...
SAĞLIK 05.09.2019, 10:11
ADANA'da Uzman Klinik Psikolog Yaprak Yurdakul, insan hayatındaki rutinlerin yaşamı sıkıcı hale getirmesinin aksine kişinin yapmak istediği etkinlikler için zaman bulmayı kolaylaştırdığını söyledi.
Birçok insanın, hayatlarının günlük rutin hareketlerden dolayı sıkıcı ve renksiz geçtiğinden şikayet ettiğini belirten Yaprak Yurdakul, oysaki günlük rutinlerin hayatı kolaylaştırdığını söyledi. Rutinlerin, küçük kararlara harcanan zamanı azaltarak kişinin enerjisini istediği alana yönlendirmesini sağlayacağını vurgulayan Yurdakul, “Bu rutinler hem üretkenliği ve yaratıcılığı artırır hem de fiziksel ve psikolojik sağlık için faydalıdır. İstediğiniz rutinlerin kalıcı hale gelmesi için yapabileceğiniz birkaç şey var. Katlanamadığınız bir spor dersi veya sevmediğiniz bir kitap tarzını okumak asla alışkanlık haline gelmeyecektir. Bu nedenle sizin sevdiğiniz ve hayatınızda yeri olmasını istediğiniz rutinler oluşturun” dedi.
BAŞARILARINIZI KUTLAYIN
İnsanların günlük yaşamında küçük başarılarını dahi kendi içinde kutlamasının ve bundan dolayı mutlu hissetmesinin önemli olduğunun altını çizen Yurdakul, belirli aralıklara kendilerine küçük ödüller vererek hayatlarını renklendirmelerinin faydalı olacağını kaydetti. Bu başarıların küçük de olsa mutluluk için etkili olacağını söyleyen Yurdakul, şöyle konuştu:
“Örneğin okuduğunuz her 10 sayfada ya da koştuğunuz her üç kilometrede bir kendinizi ödüllendirin. Rutinlerinizi gerçekleştirmenin içinizden gelmediği günlerde onların, hayatınızı iyileştirmek için yolculuğunuzda önemli birer araç olduklarını hatırlayın.”
Birçok insanın, hayatlarının günlük rutin hareketlerden dolayı sıkıcı ve renksiz geçtiğinden şikayet ettiğini belirten Yaprak Yurdakul, oysaki günlük rutinlerin hayatı kolaylaştırdığını söyledi. Rutinlerin, küçük kararlara harcanan zamanı azaltarak kişinin enerjisini istediği alana yönlendirmesini sağlayacağını vurgulayan Yurdakul, “Bu rutinler hem üretkenliği ve yaratıcılığı artırır hem de fiziksel ve psikolojik sağlık için faydalıdır. İstediğiniz rutinlerin kalıcı hale gelmesi için yapabileceğiniz birkaç şey var. Katlanamadığınız bir spor dersi veya sevmediğiniz bir kitap tarzını okumak asla alışkanlık haline gelmeyecektir. Bu nedenle sizin sevdiğiniz ve hayatınızda yeri olmasını istediğiniz rutinler oluşturun” dedi.
BAŞARILARINIZI KUTLAYIN
İnsanların günlük yaşamında küçük başarılarını dahi kendi içinde kutlamasının ve bundan dolayı mutlu hissetmesinin önemli olduğunun altını çizen Yurdakul, belirli aralıklara kendilerine küçük ödüller vererek hayatlarını renklendirmelerinin faydalı olacağını kaydetti. Bu başarıların küçük de olsa mutluluk için etkili olacağını söyleyen Yurdakul, şöyle konuştu:
“Örneğin okuduğunuz her 10 sayfada ya da koştuğunuz her üç kilometrede bir kendinizi ödüllendirin. Rutinlerinizi gerçekleştirmenin içinizden gelmediği günlerde onların, hayatınızı iyileştirmek için yolculuğunuzda önemli birer araç olduklarını hatırlayın.”
26°
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
Röportaj & Söyleşi Tümü
Ak Parti 2. Bölge Milletvekili aday adayı Şerife Betül (Melikoğlu) Han
Ak Parti Milletvekili aday adayı Şerife Betül (Melikoğlu) Han ile Röportaj
Namaz Vakti 05 Eylül 2019
|İmsak
|04:58
|Güneş
|06:27
|Öğle
|13:08
|İkindi
|16:46
|Akşam
|19:39
|Yatsı
|21:02
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|3
|9
|2. Fenerbahçe
|3
|7
|3. Denizlispor
|3
|7
|4. Çaykur Rizespor
|3
|7
|5. Trabzonspor
|3
|5
|6. Ankaragücü
|3
|5
|7. Sivasspor
|3
|4
|8. Beşiktaş
|3
|4
|9. Galatasaray
|3
|4
|10. Antalyaspor
|3
|4
|11. Gazişehir
|3
|4
|12. Malatyaspor
|3
|3
|13. Konyaspor
|3
|3
|14. Başakşehir
|3
|3
|15. Kayserispor
|3
|1
|16. Kasımpaşa
|3
|1
|17. Göztepe
|3
|1
|18. Gençlerbirliği
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|3
|9
|2. Hatayspor
|3
|7
|3. Fatih Karagümrük
|3
|7
|4. Bursaspor
|3
|6
|5. Adana Demirspor
|3
|5
|6. Keçiörengücü
|3
|5
|7. Adanaspor
|3
|4
|8. Erzurum BB
|3
|4
|9. Osmanlıspor
|3
|4
|10. Akhisar Bld.Spor
|3
|4
|11. Altay
|3
|4
|12. Menemen Belediyespor
|3
|4
|13. Balıkesirspor
|3
|3
|14. İstanbulspor
|3
|2
|15. Altınordu
|3
|1
|16. Boluspor
|3
|1
|17. Giresunspor
|3
|1
|18. Eskişehirspor
|3
|-5
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|4
|12
|2. Man City
|4
|10
|3. Leicester City
|4
|8
|4. Crystal Palace
|4
|7
|5. Arsenal
|4
|7
|6. Everton
|4
|7
|7. West Ham
|4
|7
|8. M. United
|4
|5
|9. Tottenham
|4
|5
|10. Sheffield United
|4
|5
|11. Chelsea
|4
|5
|12. Burnley
|4
|4
|13. Southampton
|4
|4
|14. Newcastle
|4
|4
|15. Bournemouth
|4
|4
|16. Brighton
|4
|4
|17. Wolverhampton
|4
|3
|18. Aston Villa
|4
|3
|19. Norwich City
|4
|3
|20. Watford
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|3
|9
|2. Athletic Bilbao
|3
|7
|3. Sevilla
|3
|7
|4. Levante
|3
|6
|5. Real Madrid
|3
|5
|6. Osasuna
|3
|5
|7. Deportivo Alaves
|3
|5
|8. Barcelona
|3
|4
|9. Granada
|3
|4
|10. Valencia
|3
|4
|11. Celta de Vigo
|3
|4
|12. Real Valladolid
|3
|4
|13. Real Sociedad
|3
|4
|14. Mallorca
|3
|3
|15. Real Betis
|3
|3
|16. Villarreal
|3
|2
|17. Getafe
|3
|2
|18. Eibar
|3
|1
|19. Espanyol
|3
|1
|20. Leganés
|3
|0