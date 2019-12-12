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"Uykusuzluğun nedeni huzursuz bacak sendromu olabilir"

İSTANBUL, () GENELLİKLE 20'li yaşlardan itibaren görülmeye başlayan ve kişilerin yaşam kalitesini olumsuz etkileyen huzursuz bacak sendromu nadir olarak çocuklarda da görülebiliyor. Nöroloji uzmanı Dr. Biman Chabou hastalığın bacaklarda...

SAĞLIK 12.12.2019, 15:43
"Uykusuzluğun nedeni huzursuz bacak sendromu olabilir"

İSTANBUL, () GENELLİKLE 20'li yaşlardan itibaren görülmeye başlayan ve kişilerin yaşam kalitesini olumsuz etkileyen huzursuz bacak sendromu nadir olarak çocuklarda da görülebiliyor.

Nöroloji uzmanı Dr. Biman Chabou hastalığın bacaklarda kaşıntı, ürperme, ağrı, yanma ve karıncalanma gibi semptomlarla kendini belli ettiğini, bu belirtilerle gelen hastalara detaylı bir muayene yapılmasının büyük önem taşıdığına dikkat çekerek "Ailelerin hareketli gibi görülen çocuklarına karşı dikkatli olmaları gerekiyor" dedi. 

Huzursuz bacak sendromunun, kadınlarda ve erkeklerde görülen yaygın bir sinir sistemi hastalığı olduğunu belirten Emsey Hospital Nöroloji uzmanı Dr. Biman Chabou hastalığa yakalanan kişilerin genellikle gece saatlerinde artış gösteren bacaklarında ağrı ve rahatsızlık hissi hissettiğini ve  huzursuzluk hissiyatından kaynaklı, sürekli olarak bacağını hareket ettirme ihtiyacı duyan hasta istemsiz olarak seğirmeler yaşadığını söyledi. Dr. Chabou sözlerine şöyle devam etti:

"Hastanın bu yakınmalarının oturma ve yatma gibi durumlarda ortaya çıkması hayat kalitesini de olumsuz etkilemektedir. Gebelik dönemi ve bazı ikincil nedenlere bağlı olarak gelişen semptomlar dışında hastalığın kendiliğinden geçmesi nadir görülür. Hatta gebelik öncesi var olan yakınmalar artabilir, son aylarda şiddetlenebilir. Hastalar bazen yakınmaların geçtiğini hatta kaybolduğunu söylese de bulgular tekrar ortaya çıkabilmektedir. Kandaki demirin eksilmesi, stres, aşırı egzersiz, alkol ve sigara kullanımı ve kafein hastalığın tetiklenmesinde ve şiddetlenmesinde bilinen en belirgin nedenler arasındadır."

"ÇOCUĞUN HAREKETLİ OLMASINDAN ŞÜPHELENİN"

Genetik faktörlere yatkın olan huzursuz bacak sendromunun hastalığın ortaya çıkış yaşını doğrudan etkilediğini belirten Dr. Biman Chabou, "Ailevi faktörler sebebiyle sıklıkla genç yaşlarda, hatta çocukluk çağında görülebiliyor. Çocukluk döneminde ortaya çıkabilen huzursuz bacak sendromunda bazı çocuklar bacaklarını sürekli hareket ettirdiklerinden 'Hiperaktif çocuk' olarak tanımlanmaktadır. Bazı çocukların da bacak ağrısı olarak ifade ettikleri ağrılar 'Büyüme ağrısı' olarak değerlendirilerek hastalar tedavisiz kalabilirler” dedi.

B12 EKSİKLİĞİ İLE ORTAYA ÇIKABİLİR

Bireylerde huzursuz bacak sendromu teşhisinin konulabilmesi için öncelikle bireyin hastalık öyküsü ve ailesinde görülen hastalıkların detaylı olarak öğrenilmesi gerektiğini belirten Dr. Biman Chabou sözlerine şöyle devam etti: "Hastalık ailesel olabildiği gibi kendiliğinden de ortaya çıkabiliyor. Hastalıktan şüphelenildiği durumlarda fiziksel ve nörolojik muayeneler yapılır. Teşhis aşamasında uyku hastalıkları alanında uzman hekimlerin de hastaları muayene etmesi büyük önem taşır. Hastalığın teşhisi aşamasında bazı elektrofizyolojik testler ve kan tahlillerinden yararlanılabilir. Huzursuz bacak sendromu, bireyde bulunan herhangi başka bir rahatsızlıktan kaynaklı olarak ortaya çıkar. Bu hastalık polinöropati, böbrek hastalığı, parkinson, anemi, gebelik, vitamin veya mineral eksikliği veya bazı romatizmal hastalıklar olabilir. Yapılan tanı testleri sonucunda huzursuz bacak sendromu teşhisi konulan hastalarda tedavi süreci titizlikle planlanmalıdır. Şeker hastalığı, romatizmal hastalıklar, bel ve boyun fıtıkları, kanserler, B12, folik asit ve magnezyum eksikliklerinde huzursuz bacak sendromu sıklığı artmaktadır."

"TEDAVİ SÜRECİNDE BESLENME ÖNEMLİ"

Huzursuz bacak sendromu hastalığının tedavisinde, hastalığın çeşidinin belirlenmesinin önemli bir rol oynadığını belirten Dr. Biman Chabou sözlerini şöyle noktaladı: "Hastalığın altında yatan demir eksikliği, anemi gibi herhangi bir sorun olması durumunda öncelikli olarak bu sorunun giderilmesine yönelik bir tedavi planı uygulanmalıdır. Bunun haricindeki durumlarda masaj, sıcak ve soğuk kompres uygulamaları, egzersiz ve ilaç tedavilerinden yararlanılabilmektedir. Beslenmenin de büyük önem taşıdığı bu hastalıkta kafein gibi hastalığı tetikleyen maddelerin diyetle alımının kontrol altında tutulmasında fayda vardır. Bunların haricinde huzursuz bacak sendromu hastaları stres, sigara kullanımı, uzun süre hareketsiz kalma gibi durumlardan da kaçınmalıdır. Serum ferritin düzeyi, böbrek fonksiyon testleri, magnezyum, vitamin B12 ve folik asit düzeylerine bakılır. Huzursuz bacak sendromlu hastaların üçte birinde nöropati (sinir kılıfı veya gövdesinde hasar) çıkması nedeniyle EMG yapılır. Bu hastalıkta sıklıkla uykuda periyodik hareket bozukluğu da sık olarak ortaya çıkmaktadır. demir, magnezyum ve folik asit tedaviye destek olarak kullanılmaktadır."

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