"Uyku bozukluğu ve kabızlık da Parkinson ile ilgili olabilir"

İSTANBUL, ()-MEMORIAL Bahçelievler Hastanesi Nöroloji Bölümü’nden Dr. Hale Tüzün, Parkinson'un titreme, hareket yavaşlığı gibi belirtiler ile ortaya çıktığını ve dopamin üreten hücrelerin yüzde 60 ile yüzde 80'inin kayba uğraması ile meydana geldiğini açıkladı.

Dünya Parkinson Günü dolayısıyla açıklama yapan Dr. Tüzün, hastalığın yavaş ilerleyici beyin hücrelerinde kayıp ile seyreden bir hastalık olduğunu belirtti ve "Normal olarak insan beyninde belli bölgelerde dopamin üreten beyin hücreleri bulunur. Bu hücreler beynin belli bir alanında yoğunlaşmış halde bulunurlar. Dopamin bu bölge ile vücut hareketlerini kontrol eden diğer beyin bölgeleri arasında mesajlar ileten bir kimyasaldır. Dopamin insanların akıcı ve birbiri ile uyumlu hareketler yapmalarını sağlar" dedi.

PARKINSON HER ZAMAN HAREKET İLE KENDİNİ GÖSTERMEYEBİLİR

Parkinson hastalığının belirtilerinin vücudun tek tarafında başladığını söyleyen Dr. Tüzün sözlerine şöyle devam etti: "Belirtiler hareketle ilgili olanlar ve hareketle ilgili olmayanlar şeklinde iki gruba ayrılabilir. Hareketle ilgili belirtiler titreme, hareketin yavaşlaması ve kaslarda kasılma, hareketsizlik yürüyüş ve duruş bozukluğudur. Hareket ile ilgili olmayan belirtiler uyku bozuklukları, kabızlık, koku duyusunun kaybı, depresyon, cinsel işlev bozukluğu olabilir. Parkinson hastalığı, her hastada farklı belirtilerle ortaya çıkar. Semptomlar herhangi bir yaşta görülebilir, ancak Parkinson’un ortaya çıkma yaşı ortalama 60’tır. 30 yaş altındaki kişilerde nadirdir ve genellikle genetik özellik gösteriri. Hastalığın belirtileri kişiden kişiye değişebilir ve dolayısıyla belirtilerin başlangıç ve ilerleyişi de farklılık gösterir. Genellikle ortaya çıkan ilk belirtilerden biri vücudun bir tarafında çoğunlukla kolda hareket yavaşlığı, yürürken kolunu yeterince sallayamama olabilir. Genellikle ilk bulgu önceleri hafif düzeyde ve en çok dinlenme halindeyken olan ve giderek artan titremelerdir ve titremeler vücudun farklı bölgelerine yayılabilir. Parkinson hastalarında genellikle mimikler azalmıştır ve konuşma yavaş olabilir."

Dr. Tüzün, belirtileri ise şöyle sıraladı: "Yüz ifadesinin donuklaşması, yürürken bir kolun savrulmaması, vücut duruşunda bozulma, öne eğik duruş, bir bacağın aksaması veya sürüklenmesi, boyunda veya uzuvlarda uyuşma, karıncalanma, ağrı veya rahatsızlık, seste yumuşama Parkinson'un temel belirtilerindendir."

"ERKEN TEDAVİ İLE HASTALIĞIN İLERLEMESİNİ YAVAŞLATMAK MÜMKÜN OLABİLİR"

Hastalığın mevcut bulgularının, yaşam kalitesi üzerinde etkili olabileceğini söyleyen Dr. Tüzün, "Parkinson ilerleyici bir hastalıktır ve dolayısıyla zaman ilerledikçe belirtiler kötüleşebilir. Doğru tedavi ve takip sayesinde, çoğu hasta normal hayatını uzun yıllar boyunca sürdürebilmektedir. Bu nedenle, hastalığın, ilk belirtileri farkedilir edilmez uzman görüşü almak önemlidir. Böylece tedavi seçeneklerini en iyi şekilde değerlendirmek mümkün olur. Erken tedavi ile hastalığın ilerlemesini yavaşlatmak mümkün olabilir. Tedavi sırasında kullanılan ilaçların oluşabilecek yan etkilerini belirleyip ortadan kaldırmak önemlidir. Fakat her ne olursa olsun ilacın yan etkisi görüldü diye ilacı bırakmak yanlıştır. Çünkü hastalık belirtileri tekrar ortaya çıkar. Ancak hastalık düzeltilemiyorsa ya da ilaç kullanımı ile ilişkili yan etkiler ortaya çıkıyor ise cerrahi tedavi gündeme gelebilir. Cerrahi tedavide de hastada hangi bulguların daha yoğun olduğuna göre farklı yöntemler uygulanabilmektedir" dedi.

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