UYGAD'dan Kızılay'a 'Kan ver Can Kat' kampanyası
Uluslararası Yazarlar ve Gazeteciler Derneği UYGAD, Genel Başkan Mevlüt Yüksel imzasıyla yaptığı çağrıda, coronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma yasağının etkisiyle stokları azalan Kızılay’a kan bağışında bulunma çağrısı yaptı.
Uluslararası Yazarlar ve Gazeteciler Derneği UYGAD, Genel Başkan Mevlüt Yüksel imzasıyla yaptığı çağrıda, coronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma yasağının etkisiyle stokları azalan Kızılay’a kan bağışında bulunma çağrısı yaptı.
“BAŞKALARININ HAYATI SENİN DAMARLARINDA AKIYOR, UYGAD KIZILAY’A KAN BAĞIŞLIYOR” sloganıyla yapılan çağrıda, “BAĞIŞLANAN HER KAN 3 CAN DEMEKTİR, haydi UYGAD KAN VER CAN KAT!” ifadelerine vurgu yapıldı.
UYGAD Başkanı Mevlüt Yüksel tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
Kızılay’ın kan ihtiyacının ortaya çıkması ve çeşitli hastanelerde tedavi gören hastalarımız için BAŞKALARININ HAYATI SENİN DAMARLARINDA AKIYOR. UYGAD KIZILAY’A KAN BAĞIŞLIYOR. HAYDİ UYGAD KAN VER CAN KAT!” sloganı ile kampanya başlatmış bulunuyoruz. Sayın bağışçımız, özellikle Lösemi ve kanser hastaları için ihtiyaç olan aferez kan bağışına sizi davet ediyoruz.”
Açıklamada;
BILGI VE RANDEVU ICIN: 0(212)5346973
TURK KIZILAY CAPA KAN BAGIS MERKEZI #kandostum
https://youtu.be/mJeT20tqdvk B001 linkleri verilirken “Gelen bu çağrıya kayıtsız kalmayalım. UYGAD olarak, uygun bir gün ve saatte ya da birey olarak, Çapa Kızılay Kan Merkezi’ne giderek kan verelim” denildi.
Bugün seçim olsa oyunu hangi partiye verirsin?
|İmsak
|03:47
|Güneş
|05:36
|Öğle
|13:06
|İkindi
|17:02
|Akşam
|20:26
|Yatsı
|22:07
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|26
|53
|2. Başakşehir
|26
|53
|3. Galatasaray
|26
|50
|4. Sivasspor
|26
|49
|5. Beşiktaş
|26
|44
|6. Alanyaspor
|26
|43
|7. Fenerbahçe
|26
|40
|8. Göztepe
|26
|37
|9. Gaziantep FK
|26
|32
|10. Denizlispor
|26
|31
|11. Antalyaspor
|26
|30
|12. Gençlerbirliği
|26
|28
|13. Kasımpaşa
|26
|26
|14. Konyaspor
|26
|26
|15. Malatyaspor
|26
|25
|16. Çaykur Rizespor
|26
|25
|17. Ankaragücü
|26
|23
|18. Kayserispor
|26
|22
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|28
|53
|2. Erzurum BB
|28
|47
|3. Bursaspor
|28
|46
|4. Adana Demirspor
|28
|45
|5. Akhisar Bld.Spor
|28
|45
|6. Fatih Karagümrük
|28
|43
|7. Altay
|28
|43
|8. Ümraniye
|28
|40
|9. Giresunspor
|27
|38
|10. Keçiörengücü
|28
|35
|11. Balıkesirspor
|28
|35
|12. Menemen Belediyespor
|28
|35
|13. İstanbulspor
|27
|33
|14. Altınordu
|28
|31
|15. Boluspor
|28
|25
|16. Osmanlıspor
|28
|24
|17. Adanaspor
|28
|20
|18. Eskişehirspor
|28
|17
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|29
|82
|2. Man City
|28
|57
|3. Leicester City
|29
|53
|4. Chelsea
|29
|48
|5. M. United
|29
|45
|6. Wolverhampton
|29
|43
|7. Sheffield United
|28
|43
|8. Tottenham
|29
|41
|9. Arsenal
|28
|40
|10. Burnley
|29
|39
|11. Crystal Palace
|29
|39
|12. Everton
|29
|37
|13. Newcastle
|29
|35
|14. Southampton
|29
|34
|15. Brighton
|29
|29
|16. West Ham
|29
|27
|17. Watford
|29
|27
|18. Bournemouth
|29
|27
|19. Aston Villa
|28
|25
|20. Norwich City
|29
|21
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|27
|58
|2. Real Madrid
|27
|56
|3. Sevilla
|27
|47
|4. Real Sociedad
|27
|46
|5. Getafe
|27
|46
|6. Atletico Madrid
|27
|45
|7. Valencia
|27
|42
|8. Villarreal
|27
|38
|9. Granada
|27
|38
|10. Athletic Bilbao
|27
|37
|11. Osasuna
|27
|34
|12. Real Betis
|27
|33
|13. Levante
|27
|33
|14. Deportivo Alaves
|27
|32
|15. Real Valladolid
|27
|29
|16. Eibar
|27
|27
|17. Celta de Vigo
|27
|26
|18. Mallorca
|27
|25
|19. Leganés
|27
|23
|20. Espanyol
|27
|20
Ekim 2016
Ekim 2016
Ekim 2016