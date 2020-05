UYGAD'dan Kızılay'a 'Kan ver Can Kat' kampanyası

Uluslararası Yazarlar ve Gazeteciler Derneği UYGAD, Genel Başkan Mevlüt Yüksel imzasıyla yaptığı çağrıda, coronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma yasağının etkisiyle stokları azalan Kızılay’a kan bağışında bulunma çağrısı yaptı.

“BAŞKALARININ HAYATI SENİN DAMARLARINDA AKIYOR, UYGAD KIZILAY’A KAN BAĞIŞLIYOR” sloganıyla yapılan çağrıda, “BAĞIŞLANAN HER KAN 3 CAN DEMEKTİR, haydi UYGAD KAN VER CAN KAT!” ifadelerine vurgu yapıldı.

UYGAD Başkanı Mevlüt Yüksel tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

Kızılay’ın kan ihtiyacının ortaya çıkması ve çeşitli hastanelerde tedavi gören hastalarımız için BAŞKALARININ HAYATI SENİN DAMARLARINDA AKIYOR. UYGAD KIZILAY’A KAN BAĞIŞLIYOR. HAYDİ UYGAD KAN VER CAN KAT!” sloganı ile kampanya başlatmış bulunuyoruz. Sayın bağışçımız, özellikle Lösemi ve kanser hastaları için ihtiyaç olan aferez kan bağışına sizi davet ediyoruz.”

Açıklamada;

BILGI VE RANDEVU ICIN: 0(212)5346973

TURK KIZILAY CAPA KAN BAGIS MERKEZI #kandostum

https://youtu.be/mJeT20tqdvk B001 linkleri verilirken “Gelen bu çağrıya kayıtsız kalmayalım. UYGAD olarak, uygun bir gün ve saatte ya da birey olarak, Çapa Kızılay Kan Merkezi’ne giderek kan verelim” denildi.