Üniversiteli Sinem babasının böbreğiyle yaşama tutundu

Erol AKKIR/ANTALYA, () - SİVAS'ta üniversite öğrencisi Sinem Kuştepe (21), Antalya'da babası İsmail Kuştepe'nin verdiği böbrekle yaşama tutundu. Genç kız, "Babam sağ olsun, böbreğini verip beni hayata bağladı. O hep örnek bir baba oldu" dedi.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Meslek Yüksekokulu (MYO) Radyo Televizyon Yapımcılığı Bölümü son sınıf öğrencisi Sinem Kuştepe, bir yıl önce mide bulantısı ve sürekli kusma şikayetiyle Cumhuriyet Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvurdu. Yapılan muayene ve testlerde genç kıza, böbrek yetmezliği teşhisi konuldu. Teşhis sonrası ilaç tedavisine başlayan Sinem Kuştepe, tedavinin sonuç vermemesi üzerine diyalize başladı.

Haftada üç kez 4'er saat diyalize giren Sinem Kuştepe'ye doktorlar, yaşamını sağlıklı sürdürebilmesi için böbrek nakli olması gerektiğini söyledi. Bunun üzerine Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Organ Nakli Merkezi'ne başvuran Sinem Kuştepe için uygun verici aranmaya başlandı. Ancak baba İsmail Kuştepe, tek kızına böbreğini vermek istediğini söyledi. Koordinasyon merkezi aracılığıyla yapılan testlerde baba ve kızın dokularının uygun olduğu, babanın verici olabileceği tespit edildi. Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Organ Nakli Merkezi Müdürü Prof. Dr. Bülent Aydınlı ve ekibi tarafından yapılan operasyonla, İsmail Kuştepe'den alınan böbrek, kızına nakledildi. Sinem Kuştepe, nakilden sonra sağlığına kavuştu.

ÖRNEK BABA OLDU

Böbrek naklinden başka çaresi kalmadığını duyduğunda babasının hemen verici olmak için girişimde bulunduğunu söyleyen Sinem Kuştepe, "Ailemizde başka bağışçı olmasına karşın babam her zaman olduğu gibi koruyucu ve kollayıcı özelliğini ortaya koydu. 'Tek kızıma canım feda' dedi. Dokular uyunca nakil işlemini gerçekleştirmeye karar verdik. Operasyon 12 Nisan günü gerçekleştirildi. Babam sağ olsun, doktorlarımın da ellerine sağlık" diye konuştu.

Organ bağışı konusunda herkesi duyarlı olmaya davet eden İsmail Kuştepe ise "Başta ameliyatlarımızı gerçekleştiren Prof. Dr. Bülent Aydınlı ve ekibine teşekkür ederim. Kızım sağlığına kavuştu, tüm organ bekleyen hastaların da sağlığına kavuşmaları tek dileğim" dedi.

Hastaların sıkıntılarını, gerçekleştirdikleri başarılı nakillerle gidermenin kendilerini mutlu ettiğini açıklayan Prof. Dr. Bülent Aydınlı da "Maalesef insanlar nakil süreci konusunda doğru ve yeterli bilgi sahibi olmadıkları için organ bağışçısı olma konusunda çekimser davranıyor. Naklin ertesi günü bağışçılar normal yaşamlarına dönebiliyor. Hastalarımızın hepsi sağlıklı ve mutlu şekilde evlerine dönüyor" dedi.



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