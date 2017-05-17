Üniversiteli gençten hipertansiyon hastalarının hayatını kolaylaştıracak buluş

İSTANBUL, () - İSTANBUL Kemerburgaz Üniversitesi (İKBU) tarafından düzenlenen "Benim Fikrim Benim İşim" yarışmasının en iyi fikri, hukuk fakültesi öğrencisi Turhan Solmaz'dan geldi. Gıdalarda tuz kontrolü yapabilecek bir cihaz geliştiren öğrencinin hedefi hipertansiyon hastalarının hayatını kolaylaştırmak.

Altınbaş Holding ve Keiretsu Forum Türkiye Melek Yatırımcı Ağı işbirliğinde düzenlenen yarışmanın ev sahipliğini İKBU yaptı. Etkinliğin sponsorluğunu ise Altınbaş Holding ile Orge Elektrik üstlendi.

İHTİYAÇTAN DOĞAN BİR İCAT

Yarışmada birinciliği alan Turhan Solmaz projenin kendi ihtiyacından doğduğunu dile getirdi. Ailesinden gelen polikistik böbrek hastalığı olduğunu söyleyen Solmaz, "Bu hastalık hipertansiyona da sebep oluyor. Hastalıkla mücadelede tuz kontrolü çok önemli. Ben de bu yüzden gıdalarda tuz kontrolü yapabilecek bir cihaz geliştirdim" dedi.

Bu icadın sadece kendisinin degil Türkiye'de yaşayan 20 milyon hipertansiyon hastasının ihtiyacı olduğunu belirten Solmaz, projenin mentorlüğünü üstlenen hocası Yrd. Doç. Dr. Ayça Doğan Mollaoğlu'ndan çok büyük destek aldığını, bundan sonraki süreçte de kendisiyle çalışmaya devam edeceğini söyledi.

"YARIŞMAYI DÜNYADAKİ TÜM ÖĞRENCİLERE AÇMAYI HEDEFLİYORUZ"

Yarışmanın beklentilerinin çok daha üzerinden bir katılımla gerçekleştiğini ifade eden İKBU Mütevelli Heyeti Başkanı Ali Altınbaş, "Üniversite olarak ilk kez böyle bir organizasyon düzenledik ve daha sık yapmaya özen göstereceğiz. Bu tür çalışmalar üniversite sanayi işbirliği açısından da çok önemli. Projede destekçimiz olan Altınbaş Holding'e ve Orge Elektrik'e çok teşekkür ediyorum. Sonuçların teşvik edici olacağını düşünüyorum. Eminim gençlerimiz daha da heveslenecek ve güzel şeyler ortaya çıkmaya devam edecek. Bundan sonra düzenleyeceğimiz yarışmayı Türkiye'deki hatta dünyadaki tüm öğrencilere açık hale getirmeyi düşünüyoruz" diye konuştu.

İLK 3 PROJE KULUÇKA MERKEZİNDE

Yarışmada ilk üçe giren projeyi Kuluçka Merkezlerine alacaklarını belirten İKBU Yenilik ve Araştırma Daire Başkanı Ceren Gedikoğlu, dereceye giren projelerin ödüllerini, "Birinciye 15 bin lira, ikinciye 10 bin lira, üçüncüye ise 5 bin lira destek sağlayacağız. Proje sahipleri bu ödülleri firmalaşma sürecinde kullanacaklar" şeklinde açıkladı.

Bu projeyle ürün elde edebilecekleri, patent alınabilecek fikirlere destek vermeyi amaçladıklarını dile getiren Gediklioğlu, "Yarışmaya 33 proje, 50 öğrenci katıldı. Bu süreçte öğrencilerimiz iş planı hazırlamayı, kendi fikirleri için çaba sarfetmeyi, bütçe hazırlamayı öğrendiler. Fikri iyi olan ve bu süreci başarılı bir şekilde yönetenlere akademisyenler aracılığıyla mentorlük desteği verdik. Bu destekle birlikte öğrenciler projelerinin maketlerini yaptılar, yazılımlarını hazırladılar" dedi.

Gençlerin firma kurmasına destek olacaklarını söyleyen Gediklioğlu, "Firma kuruluşunun akabinde de onların ön kuluçka dediğimiz firmanın ilk ayağa kalması sürecinde destek olacağız ve gerçek hayata atılmalarını sağlayacağız" diyerek sözlerini noktaladı.

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