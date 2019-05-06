Ümraniye'de yaralı kartal tedavi altına alındı

İSTANBUL, () - ÜMRANİYE'de ormanlık alanda yaralı halde bulunan kartal, bakım ve rehabilitasyon merkezine götürülerek tedavi altına alındı.

Ümraniye Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri; duyarlı vatandaşlar tarafından yapılan

ihbarları değerlendirerek yaralı hayvanların yardımına koşuyor. Bu kapsamda bir vatandaşın dikkatiyle ormanlık alanda yaralı halde bulunan kartal için veteriner ekipleri devreye girdi. Ekipler; yaralı kartalı rehabilitasyon merkezine götürerek tedavi altına aldı. Bakım ve rehabilitasyon sürecinin ardından kartal yeniden doğaya salınacak.

(FOTOĞRAFLI)