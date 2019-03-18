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Ümraniye Belediyesi'ne Altın Karınca Ödülü

İSTANBUL, () – ÜMRANİYE Belediyesi, Marmara Belediyeler Birliği Altın Karınca Belediyecilik Ödülleri Yarışması’nın ‘Şehircilik Altyapısı’ kategorisinde birincilik ödülünü layık görüldü. ​Ümraniye Belediyesi sağlık alanına...

Ümraniye Belediyesi'ne Altın Karınca Ödülü

İSTANBUL, () – ÜMRANİYE Belediyesi, Marmara Belediyeler Birliği Altın Karınca Belediyecilik Ödülleri Yarışması’nın ‘Şehircilik Altyapısı’ kategorisinde birincilik ödülünü layık görüldü.
​Ümraniye Belediyesi sağlık alanına önemli katkılar sağladı. Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can ve ekibi göreve geldikleri 2004’ten beri ilçede sağlık hizmetlerini yaygınlaştırmak ve daha kaliteli hâle getirmek amacıyla önemli çalışmalar gerçekleştirdi. En iyi belediye ödüllerinin verildiği ve Marmara Belediyeler Birliği tarafından her yıl düzenlenen Altın Karınca Belediyecilik Ödülleri Yarışması’nın ‘Şehircilik Altyapısı’ kategorisinde birincilik ödülünü bu yıl Ümraniye Belediyesi aldı. Ayrıca belediye, Türk Kızılayı’na sağladığı desteklerden dolayı ‘Kızılay Özel Hizmet Gönüllüsü’ Platin Madalya ve Beratı’nın da sahibi oldu.
Her mahalleye bir aile sağlığı merkezi inşa edildi. Ümraniye Belediyesi, Ümraniye Sağlık Altyapısının İyileştirilmesi Projesi’yle Marmara Belediyeler Birliği Altın Karınca Belediyecilik Ödülleri Yarışması’nın ‘Şehircilik Altyapısı’ kategorisinde birincilik ödülüne layık görüldü.
Ümraniye’de çadır ve gezici araçlarla hizmet veren Türk Kızılayı’na üç katlı yeni bir hizmet binası yapıldı. Bu hizmetleri sebebiyle de Başkan Hasan Can Türk Kızılayı’na sağladığı desteklerden dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın elinden ‘Kızılay Özel Hizmet Gönüllüsü’ Platin Madalya ve Beratı’nı da aldı.
YEDAM HİZMETE AÇILDI
Ümraniye Belediyesi ayrıca gençleri tehdit eden bağımlılıklara karşı mücadele ve çözüm olarak Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM)’ı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katılımıyla hizmete açtı. Yeşilay’ın alkol ve uyuşturucu bağımlılarına ücretsiz psiko-sosyal ve rehabilitasyon hizmeti vereceği tesiste danışmanlık hizmetlerinin yanı sıra, uzmanlar tarafından spor, hobi, grafik tasarım, oyuncak ve gastronomi atölyesi çalışmaları da yapılacak.

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