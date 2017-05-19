Ulusal Acil Tıp Kongresi Antalya'da yapıldı

Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), () - ACİL Tıp Uzmanları Derneği (ATUDER) tarafından bu yıl 13'üncüsü düzenlenen Ulusal Acil Tıp Kongresi Antalya'da gerçekleştirildi.

Serik İlçesi'ndeki Rixos Premium Belek Otel'de düzenlenen kongreye, 23 ülkeden 179 konuşmacı ve bilim insanı katıldı. ATUDER Başkanı Prof. Dr. Başar Cander, ABD'li bilim adamı Lewis R. Goldfrank ve derneğin yönetim kurulu üyeleri kongre sonrası basın toplantısı düzenledi. ATUDER Başkanı Prof.Dr. Başar Cander, her yıl milyonlarca insanın acil servislere koştuğunu, acil servis çalışanlarının bu konuda her türlü fedakarlığı gösterdiğini söyledi.

Türkiye'de acil tıp uzmanlığı bilincinin günden güne geliştiğini belirten Prof.Dr. Cander, "Ülkemizde acil tıbbın erken ve hızlı ilerlemesi, büyük bir tecrübeye dönüştü. Daha birçok ülkenin acil tıp yapılanması yeni yeni başlarken bu tecrübe bizleri uluslararası liderlik rolüne taşıdı. Kritik bakım üniteleri, mekanik ventilasyon, acil bronkoskopi gibi çoğu alanda diğer birçok gelişmiş ülkeye model olduk, olmaya da devam ediyoruz" dedi.

ACİL SEVİSTEKİ YOĞUNLUK

Konuşmasında, derneğin çalışmaları hakkında da bilgiler veren Prof. Dr. Başar Cander, dernek olarak ulusal ve uluslararası pek çok başarılı çalışmaya imza attıklarını kaydetti. Prof. Dr. Başar Cander, Türkiye'nin acil servis sorunlarına da değindi. Türkiye'deki acil servis kalabalığının dünya ortalamasının üstünde olduğuna işaret eden Prof.Dr. Cander, bu konuda düzenlemelere ihtiyaç olduğunu vurguladı. Prof. Dr. Cander, şunları kaydetti:

"Önemli bir sorunumuz var, o da acil servis kalabalığı. Gelişmiş ülkelerde olmayan bir sorun. Gerçekten çok değişik, hiç bir tıbbi kitapta bulamadığımız şikayetlerle karşılaşıyoruz. 'Konuşurken çenem çıkıyor, buramda bir şey var, içimde fişi çekilmiş gibi hissediyorum' diye acil servise başvuranlar var. Ülkemizde acil servise genelde ağrı ve baş dönmesi gibi semptomlarla başvuru yapılıyor. Bu şikayetlerin de ne kadarını gerçekçi olduğuna bakmak lazım. ABD'de acil servise başvuranların yüzde 20'sinin şuuru kapalıdır. Bu başvuruların büyük bir çoğunluğu hastaneye yatar. Biz de ise başvuran hastaların binde birinin şuuru kapalıdır. Sağlık okur yazarlığı bilincinin ülkemizde geliştirilmesi, aile hekimlerinin daha aktif kullanılması gerekiyor. Bu gelişirse, ülkemizin acil servislerinde yaşanan aşırı kalabalık azalır. Bizde yönlendirme hemen acil servise oluyor. Hem bilgi hem de sistem konusunda iyi değiliz. Bu konuda bir denetim mekanizması yok."

ABD'li Bilim Adamı Lewis R. Goldfrank de Amerika'daki acil servis hizmetleri hakkında bilgiler verdi. Amerika'daki acil servis hastalarının öncelik sırasına göre değerlendirildiğini kaydeden Goldfrank; bu konuda toplum bilincinin gelişmesi gerektiğine dikkati çekti.



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