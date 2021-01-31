Udi Hindi Yağına Olan Talep Gün Geçtikçe Artıyor

Son zamanlarda çok sık konuşulan yüzyıllardır sağlık amaçlı tüketilen udi hindi yağı hakkında pek çok kişi henüz bilgi sahibi değil. Peygamber Efendimiz (S.A.V.)’in bile insanlığa önerdiği udi hindi yağı, güçlü bir mikrop atıcı özelliğe sahip olmasıyla biliniyor.

Özellikle üst solunum yolları hastalıkları için direkt fayda sağlayan udi hindi yağı faydaları herkesin ilgisini çekmeye başladı. Udi hindi ağacı, oldukça hoş kokulu olan bir ağaçtır. Odunsu bir yapıya sahip olan bu ağaç, toz haliyle veya yağ haliyle kullanılmaktadır.

Malaya ve Hindistan adalarında çok sık bir şekilde rastlanan udi hindi ağacı, bir yandan da Asya ülkelerinin çoğunda mevcut. Ne yaz ne kış yaprak dökmeyen bu ağacın diğer bir adı öd ağacı olarak geçmektedir. Ülkemizde pek kimsenin bilmediği fakat son zamanlarda duyulmaya başlayan udi hindi, pek çok ülkede alternatif tıp olarak kullanılmaktadır. Kust-i Bahri olarak da bilinen bu ağaç, güzellik ve koku ürünlerinde de kullanılmaktadır. Yapraklarından ayrılan bitkiler, ağaçta çıkarılan öz suyu ile birlikte güneşte kurutulur. Bu aşamadan sonra kullanıma hazır hale gelirler.

Koronavirüsü Hafif Atlamaya Birebir

Udi hindi bitkisi, çok güçlü bir mikrop öldürücü olarak, uzmanlar tarafından kullanılması tavsiye edilen bir bitkidir. Özellikle koronavirüsü vakalarının artmasıyla birlikte insanların duymaya ve kullanmaya başladığı bu şifalı bitki, koronavirüsü hafif atlamak için birebir. Mikrop öldürücü özelliğiyle birlikte ağrı kesici bir etkiye sahip olan bu bitki, sıklıkla baş ağrısı çekenlerin şifası haline geliyor.

Udi Hindi Yağı

Boğaz kuruluğu veya bademciklerde sık görülen iltihaplanmalara karşı udi hindi yağı harika bir fayda sağlar. Boğazdaki tahribatı azaltmaya yarayarak balgamla birlikte biriken virüsleri çıkarmaya yarar.

Uzmanlar, cilt hastalıkları için udi hindi tozu ile balın karıştırılıp cilde sürüldüğü zaman gergin ve daha canlı bir görünüm kazanacağını söylüyor.

Udi Hindi Yağının Faydaları

Solunum için özellikle harika bir bitki olan udi hindi, virüs ve bakterilere karşı duvar örer. Tahribata uğrayan boğazı temizleyerek, daha sağlıklı nefes almaya yardımcı olur. Bununla birlikte artan iltihabı tek seferde atmanızı sağlar.

Mikrop ve bakterilerin birikmesine izin vermez.

Mide ve sindirim sorunlarını çözerek, reflünün şiddetini büyük ölçüde azaltır.

Vücudumuza gerekli enerjiyi veren udi hindi yağı, sinir sistemimizi yenilerek stres ev depresyon durumlarının yaşanmasını önlemeye yardımcı olur.

Güçlü bir ağrı kesici özelliği olduğu için, ağrı sorunlarımızın giderilmesine büyük katkı sağlar.

Bağışıklık sistemimizi güçlendirerek direncini arttırmaya yarar.

Peygamber Efendimiz (S.A.V.), udi hindi hakkında “Tedavilerin en iyisi hacamat ve udi hindi ile yapılandır” diye buyurmuştur. Udi hindi, kronik, bronşit ve astım hataları için adeta şifa kaynağıdır.

Hastalıkların yayılması, hastanelerin dolması ve sağlık sisteminin kritik olduğu bu dönemin en büyük sebeplerinden biri kötü beslenme ve niteliksiz gıda ürünleri oldu. 2500 yıl önce de söylendiği gibi; yediklerimiz ilacımız, ilacımız yediklerimiz olması gerekiyor.

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