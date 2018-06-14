Ucuz güneş gözlüklerinin camı, pet şişe malzemesinden üretiliyor

KARADENİZ Optisyen Gözlükçüler Derneği Başkanı Ali Mutlu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı onayı bulunmayan işletmelerde satılan güneş gözlüklerinin camlarının, pet şişelerde kullanılan malzemelerden yapıldığı söyledi. Mutlu, "Bu malzemeler, UV ışınlarına karşı koruma özelliği olmadığı gibi, büyüteç görevi görüyor ve göz sağlığına birinci derecede olumsuz etki yapıyor ve gözün yapısını bozuyor" diye konuştu.

Yaz mevsiminin gelmesi ile güneş gözlüğü kullanımında da artış başladı. Sokaklarda kurulan tezgahlarda, bijuterilerde ve marketlerde 5 TL'den başlayan fiyatlarla satılan gözlüklere karşı vatandaşlar uyarıldı. Karadeniz Optisyen Gözlükçüler Derneği Başkanı Ali Mutlu, bu tür gözlüklerin camlarının pet şişelerde kullanılan malzemelerden yapıldığını ifade etti.

'OPTİSYENLER DEVLETİN TESCİLLEDİĞİ GÖZLÜKÇÜLERDİR'

Türkiye'de, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na bağlı olarak 'koruma, iş üniforması' adı altında güneş gözlüğü ithalatı yapıldığını belirten Başkan Ali Mutlu, "Yine bakanlığın verdiği ruhsat izin belgesi ile biz optisyenler aracılığıyla vatandaşa gözlük satışı resmi olarak yapılmaktadır. Biz optisyenler, ticari amaç güden kuruluşlar değil, İl Sağlık Müdürlükleri'nce tıpkı eczane açılırken verilen izinler gibi ruhsat alan işletmeleriz. Kısacacı, bizim gözlükçü olduğumuz devlet tarafından tescil ediyor. Piyasada kontrolsüz satışı yapılan gözlükler gözlük değildir. Piyasada kontrolsüz ve ucuz fiyatlarla satışı yapılan sözde gözlüklerin, kesinlikle UV ışınlarına karşı koruma özellikleri yoktur. Bu sözde gözlüklerde kullanılan camlar, herkesin bildiği su şişelerinde kullanılan akrilik malzemelerden üretilmektedir. Bu malzemeler, UV ışınlarına karşı koruma özelliği olmadığı gibi, büyüteç görevi görüyor ve göz sağlığına birinci derecede olumsuz etki yapıyor ve gözün yapısını bozuyor. Göz sağlığına kesinlikle faydası yok aksine zararı vardır. Bu zararlar anında ortaya çıkmamaktadır. Daha sonraki süreçlerde belli başlı belirtilerle kendini göstermektedir" dedi.

GÖZLÜKLERDE UV KORUMA ÖZELLİĞİ TERCİH EDİLMELİ

Yetkili kişilerden gözlük alınmasının çok daha doğru olacağını ifade eden Mutlu, "Yine belirtmek istiyorum; gözlük alınırken kesinlikle UV koruma özelliği olan gözlükler tercih edilmelidir. Devletin tescillediği resmi kurumlardan gözlük alınmayıp; köşe başında, oyuncakçıdan, marketten, bakkaldan, bijuteriden veya alışveriş merkezindeki herhangi bir mağazadan gözlük alındığında, yetkisi olmayan bir işletmeden ürün almış oluyorlar. Vatandaş bilinçsiz hareket etmiş oluyor. İnsan sağlığı her şeyden önemlidir. Ekonomik olduğu düşünülerek, ucuz fiyatlara gözlük alınmamalıdır. Hiçbir şekilde yetkili olmayan kişilerden alınmamalıdır. Bu konuda da bilinçli davranılması gerekiyor" diye konuştu.



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