banner314

banner325

Son Dakika

Ücretsiz maske dağıtımı konusunda yeni gelişme

İstanbul Eczacı Odası, dağıtımda yaşanan yoğunluğun azaltılması için yeni kararlar alındığını açıkladı. Bugünden itibaren kamu kurumu çalışanları ile bir iş yerinde SGK'lı çalışanlar eczaneden ücretsiz maske alamayacak.

SAĞLIK 28.04.2020, 14:44 Murat Aydın
Ücretsiz maske dağıtımı konusunda yeni gelişme

Corona virüsü salgını nedeniyle devlet tarafından ücretsiz dağıtılan maskelerle ilgili flaş gelişme... İstanbul Eczacı Odası, dağıtımda yaşanan yoğunluğun azaltılması için yeni kararlar alındığını açıkladı. Bugünden itibaren kamu kurumu çalışanları ile bir iş yerinde SGK'lı çalışanlar eczaneden ücretsiz maske alamayacak. Uygulama öncesi sadece 20 yaş altı ile 65 yaş ve üstü vatandaşlara maske verilmiyordu. Ücretsiz maske verilmeyen bu yaş grubundakilere hâlâ süresiz sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor.

Türkiye’nin corona virüsü salgınıyla mücadelesinde 50 gün geride kaldı. 11-21 Nisan tarihleri arasında İstanbul’da eczaneler aracılığıyla 13 milyon maske dağıtıldı. İstanbul Eczacı Odası, ücretsiz maske dağıtımıyla ilgili yeni bir düzenlemeye gidildiğini duyurdu. Oda tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:

* Eczanelerimizden ücretsiz maske dağıtımı esnasında yaşadığımız yoğunluğun azaltılması yönünde Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) ile yaptığımız görüşmeler sonucunda yeni düzenlemeler yapılmıştır.

* Buna göre; kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlar ile herhangi bir iş yerinde SGK’lı olarak çalışan vatandaşlarımız, eczanelerden dağıtılan ücretsiz maske sisteminden faydalanamayacaktır. Bu vatandaşlarımız, maskelerini çalıştıkları kurum ve iş yerlerinden temin edeceklerdir.

KAFA KARIŞTIRAN UYGULAMA

Yeni uygulama öncesi 20 yaşından küçük olanlar ile 65 yaşından büyük olanlar maske alamıyordu. Bu yaş grubundaki vatandaşlara da süresiz sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor. Maske satışı yasak olduğu için işverenlerin nereden ve nasıl temin edeceği merak konusu oldu.

İŞ YERLERİ DMO’DAN TEMİN EDECEK

Habertürk TV’ye konuşan İstanbul Eczacılar Odası Başkanı Zafer Cenap Sarıalioğlu, yeni düzenlemeyle ilgili olarak “Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlar ile herhangi bir iş yerinde SSK’lı olarak çalışan vatandaşlarımız ücretsiz maske alamayacak ama onların çalışmayan eşleri, anne-babaları ve çocukları alabilecek. İş yerleri maskeleri Devlet Malzeme Ofisi’nden temin edecek” dedi.

20 YAŞ ALTINA VE 65 YAŞ ÜSTÜNE SOKAK YASAK!

Nüfusu 83 milyon 154 bin 997 olan Türkiye’de 20 yaşın altında 25 milyon 561 bin kişi bulunuyor.
65 yaş ve üzerindekilerin sayısı ise 7 milyon 550 bin. Yani Türkiye'de 33 milyon 112 bin 547 kişiye sokağa çıkmak yasak. Sokağa çıkması ‘serbest’ olan 50 milyon 42 bin 450 kişi bulunuyor.

SGK’LI SAYISI 22 MİLYON, KAMU PERSONELİ 4.5 MİLYON

Türkiye’de şuan SGK’ya kayıtlı 22 milyon kişi bulunuyor. Kamuda çalışan kişi sayısı ise 4 milyon 569 bin 916.

‘MASKE ALABİLİR’ SAYISI 23.5 MİLYON

Bu da maske alma hakkı olan kişi sayısının yaklaşık 23.5 milyon kişi olduğunu ortaya koyuyor.

#maske #Ücretsiz maske #istanbul eczacılar odası
Yorumlar (0)
20°
açık
Günün Anketi Tümü
Bugün seçim olsa oyunu hangi partiye verirsin?
Namaz Vakti 28 Nisan 2020
İmsak 04:22
Güneş 05:59
Öğle 13:07
İkindi 16:56
Akşam 20:04
Yatsı 21:35
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 26 53
2. Başakşehir 26 53
3. Galatasaray 26 50
4. Sivasspor 26 49
5. Beşiktaş 26 44
6. Alanyaspor 26 43
7. Fenerbahçe 26 40
8. Göztepe 26 37
9. Gaziantep FK 26 32
10. Denizlispor 26 31
11. Antalyaspor 26 30
12. Gençlerbirliği 26 28
13. Kasımpaşa 26 26
14. Konyaspor 26 26
15. Malatyaspor 26 25
16. Çaykur Rizespor 26 25
17. Ankaragücü 26 23
18. Kayserispor 26 22
Takımlar O P
1. Hatayspor 28 53
2. Erzurum BB 28 47
3. Bursaspor 28 46
4. Adana Demirspor 28 45
5. Akhisar Bld.Spor 28 45
6. Fatih Karagümrük 28 43
7. Altay 28 43
8. Ümraniye 28 40
9. Giresunspor 27 38
10. Keçiörengücü 28 35
11. Balıkesirspor 28 35
12. Menemen Belediyespor 28 35
13. İstanbulspor 27 33
14. Altınordu 28 31
15. Boluspor 28 25
16. Osmanlıspor 28 24
17. Adanaspor 28 20
18. Eskişehirspor 28 17
Takımlar O P
1. Liverpool 29 82
2. Man City 28 57
3. Leicester City 29 53
4. Chelsea 29 48
5. M. United 29 45
6. Wolverhampton 29 43
7. Sheffield United 28 43
8. Tottenham 29 41
9. Arsenal 28 40
10. Burnley 29 39
11. Crystal Palace 29 39
12. Everton 29 37
13. Newcastle 29 35
14. Southampton 29 34
15. Brighton 29 29
16. West Ham 29 27
17. Watford 29 27
18. Bournemouth 29 27
19. Aston Villa 28 25
20. Norwich City 29 21
Takımlar O P
1. Barcelona 27 58
2. Real Madrid 27 56
3. Sevilla 27 47
4. Real Sociedad 27 46
5. Getafe 27 46
6. Atletico Madrid 27 45
7. Valencia 27 42
8. Villarreal 27 38
9. Granada 27 38
10. Athletic Bilbao 27 37
11. Osasuna 27 34
12. Real Betis 27 33
13. Levante 27 33
14. Deportivo Alaves 27 32
15. Real Valladolid 27 29
16. Eibar 27 27
17. Celta de Vigo 27 26
18. Mallorca 27 25
19. Leganés 27 23
20. Espanyol 27 20
Günün Karikatürü Tümü
Karikatür 3
sanalbasin.com üyesidir