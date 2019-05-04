TVHB ülke genelinde çalışmalarını sürdürüyor

TÜRK Veteriner Hekimler Birliği (TVHB) Merkez Konsey Başkanı Ali Eroğlu, veteriner hekimlik uygulamalarının, meslekleri açısından en temel uygulamalardan biri olduğunu belirterek, hem veteriner hekimlik mesleğinin, hem de ülke hayvancılığının gelişimi için dünyadaki standartların yakalanması gerektiğini söyledi.TVHB Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu ve 2’nci Başkan Muhlis Atay ve Genel Sekreter Haluk Aşkaroğlu’dan oluşan heyet, Burdur’da çeşitli etkinliklere katıldı ve temaslarda bulundu. Heyet, iki gün süren temaslarının ilk gününde Burdur Veteriner Hekimler Odası tarafından düzenlenen ve mesleki konular, veteriner hekimlerin yaşadığı sorunlar ve atılması gereken adımların ele alındığı toplantıya katıldı. Heyet toplantının ardından aynı zamanda veteriner hekim olan Burdur’un Bucak ilçesi Belediye Başkanı Emrullah Ünal’ı makamında ziyaret etti. Ziyaret sırasında yerel yönetimlerdeki veteriner hekim istihdamı yetersizliği, belediyelerde görev yapan veteriner hekimleri çalışma alanları ile sokak hayvanları ve hayvan refahı konuları gündeme geldi.Eroğlu ve beraberindekilerin diğer bir ziyaret noktası ise Burdur Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği oldu. Başkan Eroğlu ziyarette, Birlik Başkanı Kamil Özcan ve yönetim kurulu üyeleriyle yöre hayvancılığı, hayvansal üretim ve hayvancılıkla ilgili uygulamalar konusunda görüş alışverişinde bulundu.AKLIN VE BİLİMİN IŞIĞINDA HİZMETEtik ve deontoloji, veteriner hekimlik eğitimi, mezuniyet sonrası eğitim ve sürekli eğitim, kamudaki veteriner hekimlik organizasyonları, meslekteki istihdamın şekli ve koşullarının veterinerlik hizmetlerine doğrudan etki eden faktörler olduğunu ifade eden Ali Eroğlu, şunları söyledi:“Uygulamalara etki eden faktörler bunlarla sınırlı değil, TVHB, sivil toplum kuruluşları (STK), uluslararası mevzuatlar ve uluslararası mesleki kuruluşlar ile siyasi yapılanmalar, hasta sahibi ve hekim ilişkileri, hizmetlerin yerine getirilmesinde doğrudan bağlayıcılığı ve yönlendiriciliği olan etkenler olarak karşımıza çıkıyor. Veteriner hekimlik tanımı ve uygulamaları, sağlıklı hayvan, sağlıklı gıda ve sağlıklı insan yaklaşımı, hayvan refahı, gıda güvenliği, veteriner halk sağlığı, çevre sağlığı, biyogüvenlik, yaban hayatı ve su hayvanları insitayitifleri gözünüe alınarak, aklın ve bilimin ışığında yapılmalı.” Konferans bitiminde MAKÜ Rektörü Prof. Dr. Adem Korkmaz ve Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Hakan Öner’e programa katkılarından ötürü TVHB adına plaket takdim eden Ali Eroğlu, daha sonra Burdur Ticaret Borsası Başkanı Veteriner Hekim Ömer Faruk Gündüzalp’i ziyaret etti. Burdur ziyaretiyle ilgili kısa bir değerlendirme yapan Ali Eroğlu, iki gün boyunca başarılı organizasyonlar gerçekleştirildiğini ve çok verimli geçtiğini belirterek, başta Burdur Veteriner Hekimler Odası Yönetim Kuruluna olmak üzere, tüm yetkililere ve meslektaşlarına teşekkür etti.

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