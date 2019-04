TVHB Başkanı Eroğlu: Zoonoz hastalıkları halk sağlığını tehdit ediyor

Cansel ORUÇ/ANKARA,()-TÜRK Veteriner Hekimler Birliği Merkez Konseyi(TVHB) Başkanı Ali Eroğlu, Türkiye’de veterinerlik hizmetlerinin iyi organize edilememesi nedeniyle burusella, kuduz, tüberküloz, şarbon gibi hayvanlardan insanlara bulaşan zoonoz hastalıkların arttığını ve halk sağlığını tehdit ettiğini belirtti.

TVHB Başkanı Ali Eroğlu, Kahramanmaraş’ta 5 kişinin şarbon hastalığına yakalanması ve Karabük’te bir vatandaşın Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı nedeniyle yaşamını yitirmesi üzerine açıklama yaptı. Eroğlu, yaşanan son olayların, bir kez daha Türkiye’nin etkin veteriner hekimlik organizasyonuna sahip olamadığını gösterdiğini belirtti. Şarbon hastalığının hem hayvanlar hem insanlar için ölümle sonuçlanabilecek zoonoz bir hastalık olduğunu vurgulayan Başkan Eroğlu, “Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesi Çobanbey Mahallesi’nde hastalıklı bir hayvanın etinin tüketilmesi sonucu 5 vatandaşımız şarbon hastalığına yakalanmıştır. Tedavi edilen vatandaşların hayati tehlikeyi atlatması, teselli kaynağımız olmuştur” dedi.

'ŞARBONA YOL AÇAN BAKTERİ ÇOK DİRENÇLİ'

Başkan Ali Eroğlu, sığır, koyun, keçi, deve gibi ot yiyen hayvanlardan bulaşan şarbon hastalığını, sporlu bir bakterinin oluşturduğunu söyledi. Hasta havyanın et ve sütünün tüketilmesi ile hasta hayvana temas ve solunum yoluyla şarbon mikrobunun insanlara bulaştığını dile getiren Ali Eroğlu, "Yüksek dirençli bu bakteri için, özellikle nemli, çamurlu toprak yaşam kaynağı oluşturuyor" dedi. Şarbon hastalığının, özellikle veteriner halk sağlığı programı bulunmayan ülkelerde, rutin aşılama yapılmaması nedeniyle daha sık görüldüğüne dikkat çeken Eroğlu, “Diğer hastalıklarda olduğu gibi şarbon hastalığında da erken tanı ve tedavi oldukça önemlidir. Şarbona karşı, hayvanlara rutin aşı programı uygulanmalı, hayvanların barındığı yerler temiz ve kuru olmalıdır” diye konuştu.

''ZOONOZ HASTALIKLAR HER GEÇEN YIL ARTIYOR''

Ali Eroğlu, KKKA hastalığının yol açtığı virüsün ise, keneler yoluyla evcil ve vahşi hayvanların yanı sıra insanlara da bulaşan ölümcül bir hastalık olduğunu belirtti. Özellikle tarım ve hayvancılıkla uğraşanların risk altında olduğunu ifade eden Eroğlu, açıklamasında şunları kaydetti:

“Maalesef hayvan sahipleri dışında birçok kimse veteriner hekimlerin, hayvanlardan insana geçen hastalıkların bir salgın haline gelmesini engelleme konusundaki çabalarının farkında değil. Ülkemizde burusella, kuduz, tüberküloz, şarbon başta olmak üzere zoonoz hastalıklar her yıl daha da artarak, halk sağlığını tehdit etmeye, can almaya devam ediyor. Bu hastalıkların önlenememesinin temel nedeni veteriner hizmetlerinin etkili şekilde uygulanamamasıdır. Bu nedenle hem Tarım ve Orman hem de Sağlık Bakanlığı’nda hayvan sağlığı, gıda güvenliği ve veteriner halk sağlığı hizmetleri yönünden yeniden yapılanmaya gidilmesi, ayrıca yeterli bütçe, teknik donanım ve veteriner hekim ihtiyacının karşılanması gereklidir. Hastalık çıkışlarının sebepleri ayrıntılı bir şekilde ortaya konularak, yapılacak çözüm odaklı çalışmaların sonuç vereceğine inanıyoruz.”

ZOONOZ HASTALIK NEDİR ?

Zoonoz hastalıklar; insanlar ve hayvanların birbirine bulaştırabildikleri ve her iki gruba dahil bireylerde ortak olarak şekillenen hastalıklar diye tanımlanıyor. Dünya Sağlık Örgütü, zoonoz hastalıkları, doğal koşullarda insanların ve hayvanların birbirine bulaşan hastalığı olarak ifade ediyor.

