TVHB Başkanı Ali Eroğlu: Veteriner hekimlikte biyokimya çok önemli

TÜRK Veteriner Hekimler Birliği (TVHB) Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu, biyokimyanın veteriner hekimlikteki öneminin hızla arttığı bir süreç yaşandığını söyledi.

Ankara Üniversitesi (A.Ü) Veteriner Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalı tarafından, 10. Ulusal 2. Uluslararası Veteriner Biyokimya ve Klinik Biyokimya Kongresi, 24-26 Ekim 2019 tarihlerinde Prof. Dr. Satı Baran Konferans Salonu’nda yapıldı. Kongrede konuşan TVHB Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu, bilimsel kongrelerin dünyadaki yeni gelişmelerin, yeni çalışmaların, yeni bilgilerin paylaşıldığı toplantılar olduğu için önemli ve gerekli olduğunu söyledi. Ali Eroğlu, bitki, hayvan ve mikroorganizma biçimindeki bütün canlıların yapısında yer alan kimyasal maddeleri ve canlının yaşamı boyunca sürüp giden kimyasal süreçleri inceleyen bilim dalı olan biyokimyanın veteriner hekimlikteki öneminin hızla arttığı bir süreç yaşandığını vurguladı. Başkan Eroğlu, “Hepimiz biliyoruz ki, sağlığın temeli normal biyokimyasal olaylardır. 21. yüzyıl biyolojik bilimler ve biyoteknoloji çağı olarak kabul edilmektedir. Bu nedenle bugün akla gelmeyen imkânların gelecekte insanlığın hizmetine sunulmasında belki de en önemli rol biyokimyanın olacaktır. Bu açıdan baktığımızda düzenlenen bu kongre anlamlı ve büyüktür” dedi.

HAYVAN HASTALIKLARI VERİMİ DÜŞÜRÜYOR

Ekonomik güç merkezlerinin gıda merkezli stratejileri ile gıdanın, yakın gelecekte günümüzden daha önemli hale geleceğine dikkat çeken Başkan Ali Eroğlu, temel gıdalar olan hayvansal gıdalardaki verimliliği olumsuz yönden etkileyen en önemli konulardan birinin de hayvan hastalıkları olduğunu belirtti. Hayvan hastalıklarının tüm dünyada hayvansal gıda üretiminin yüzde 20’sini Türkiye’de de yüzde 10’nu yok ettiğini belirten Ali Eroğlu, “Bu rakam sizi yanıltmasın çünkü verdiğim istatistiklerde geri kalmış ülke rakamları da dahildir. Gelişmiş ülkelerde hastalıkların ürün kaybına oranının çok düşük düzeyde seyrettiğini biliyoruz. Bizim hedefimiz ülkemizin verim kaybını en alt seviye çekmek olmalıdır. İşte bu aşamada da biyokimya bilimi alanında araştırma yapan ve sahada çalışan veteriner hekimlerin rolü çok büyüktür” diye konuştu.

KORUYUCU HEKİMLİKTE BAŞLANGIÇ NOKTASINDAYIZ

Dünyada koruyucu hekimliğin tedaviden de önemli hale geldiğine vurgu yapan Ali Eroğlu, bu aşamada da başlangıç noktasının veteriner hekimlik olduğuna dikkat çekti. İnsan sağlığının korunmasında tüketilen gıdaların rolünün büyük olduğunu belirten Ali Eroğlu, “Temel gıdalarımız hayvanlardan üretiyoruz. Bu nedenle insan sağlığının temeli hayvan sağlığından başlıyor. Bunu gözardı edemeyiz” diye konuştu. Eroğlu, uluslararası kuruluşların veteriner hekimliğin görevlerini belirlediklerini buna göre de veteriner hekimlerin sağlık, beslenme, açlık, ekonomi, gıda ve çevrenin vazgeçilmez parçası olduğunu ifade etti. Başkan Ali Eroğlu, hayvan, insan ve çevre sağlığı alanlarıyla aynı anda çalışan tek meslek grubunun veteriner hekimler olduğunu belirterek, tek sağlık yaklaşımında da en önemli aktörün veteriner hekimler olduğunu vurguladı. İlerleyen süreçte sözünü ettiği görev ve sorumlulukların artarak devam edeceğini kaydeden Ali Eroğlu, “İşte bu yüzden ülkemizdeki veteriner hekimlerin sürekli ortaya çıkan yenilikleri yakından takip edebilmesi, teknoloji kullanımı, iletişim becerisi, liderlik vasfı ve etik değerler açısından ileri düzeylerde donatılması gerekiyor” dedi.

ARAŞTIRMA VE FAALİYETLERİNİZİ KONSEYİMİZ İLE PAYLAŞIN

TVHB Merkez Konseyi olarak veteriner hekimliğin alanına giren tüm konuları yakından takip ettiklerini de söyleyen Başkan Ali Eroğlu, başta üniversiteler olmak üzere her kesimin kendileri ile paylaştıkları bilgileri titizlikle değerlendirdiklerini ifade etti. Türkiye’deki tüm veteriner fakültelerine ve sayıları artan meslek derneklerine çağrı yapan Ali Eroğlu, “Yaptığınız araştırmaları, saha çalışmalarını, kongre ve diğer faaliyetleriniz TVHB Merkez Konseyi ile paylaşmanızı rica ediyoruz. Bu yapılırsa konseyimize ulaşan bilgileri uzman bir kadro ile değerlendirir ve koordine ederiz. Böylece mesleğimizi hep birlikte geliştiririz. Birlikte çalışırsak hepimizin ortak amacı olan ülkemizde veteriner hekim otoritesinin tesis edilmesi daha hızlı olur. Birlikten güç doğar ve yapılan çalışmalar daha hızlı sonuçlanır” diye konuştu.