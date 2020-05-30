Tütün ürünleri her yıl 8 milyon insanı öldürüyor

31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü kapsamında bir açıklama yapan Yeşilay Genel Başkanı Prof. Dr. Mücahit Öztürk, tütün ürünleri kullanımının dünyada her yıl 8 milyon insanın ölümüne yol açtığını hatırlattı. Koronavirüs döneminde sigaranın zararlarına ilişkin oluşan farkındalığın devam etmesinin önemini belirten Yeşilay Genel Başkanı Prof. Dr. Mücahit Öztürk, “Ülkemizde tütün bağımlılığıyla mücadelede önemli bir yol kat edilse de TÜİK'in Türkiye Sağlık raporuna göre Türkiye’de sigara kullananların oranı, %30,6 olurken, her gün sigara kullananların oranı %26.5, ara sıra sigara kullananların oranı ise %4.1 olarak ifade ediliyor. Bu rakamlar tütün kullanımının , koronavirüs salgını kadar tehlikeli olduğunuve ciddiye alınması gerektiğini gösteriyor. Tütün kullanımıyla mücadelenin başarıya ulaşması için bireylerin katılımı ve tütünsüz bir hayata adım atma isteği duymaları önem taşıyor” dedi.

TÜİK 2016 Türkiye Sağlık Araştırması rakamlarına göre Türkiye’nin tütünle mücadelede gösterdiği başarıya değinen Öztürk, Yeşilay’ın da bu kapsamda yürütülen çalışmaların ana yürütücülerinden olduğunu vurguladı.“Yeşilay olarak , 31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü’ne özel bir de film yayınlayarak “O nefes sana lazım olacak” söylemi ile bu bu önemli konuya ve güne dikkat çekmek istedik” dedi.

Yeşilay Genel Başkanı Öztürk, 31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü’nde tütün ürünlerinin zararlarına ve sigarasız bir yaşamın kazandırdıklarına ilişkin bir açıklama yaptı. Bir asırdır bağımlılıklarla mücadele eden Yeşilay, tütün ve tütün ürünleri kullanımının bireysel ve toplumsal yıkıcı zararlarına dikkat çekerek, sağlıklı bir toplum, sağlıklı bir gelecek için herkesi bu mücadelenin bir parçası olmaya davet eden çalışmalarını kararlılıkla sürüdürüyor.

Toplumun, sağlığın önemini daha iyi anladığı koronavirüs salgını döneminde, tütün ve tütün ürünlerini bırakmanın sağlık için atılacak en önemli adımlardan biri olduğunu belirten Yeşilay Genel Başkanı Prof. Dr. Mücahit Öztürk şunları söyledi:

“Koronavirüs salgını, özellikle de hastalığın akciğerleri hedef alması nedeniyle sigara kullanımının zararlarıyla ilgili bir farkındalığa da yol açtı. Ancak önemli olan bu farkındalığı sürdürmek ve kontrollü sosyal hayatın başladığı bu dönemde de aynı ciddiyetle sağlığımızı korumak için gerekli önlemleri almak. Kuşkusuz ki bu önlemlerin başında tütün ürünlerinden uzak kalmak yer alıyor. Tütün ürünlerinden uzak durmanın sadece kendimizi değil, çevremizdeki insanları korumak anlamına da geldiğini unutmamak gerekiyor. Tütün ürünleri kullanımı dünyada her yıl 8 milyon insanın ölümüne yol açıyor. Ülkemizde ise tütün bağımlılığıyla mücadelede önemli bir yol kat edilse de TÜİK'in Türkiye Sağlık raporuna göre hala 15 yaş üzeri nüfusun yüzde 26,5’i her gün tütün mamulü kullanıyor. Tütün kullanımıyla mücadelenin başarıya ulaşması için bireylerin katılımı ve tütünsüz bir hayata adım atma isteği duymaları önem taşıyor. Bu nedenle biz Yeşilay olarak, 31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü vesilesiyle herkesi sigarayı bırakmaya davet ediyor; koronavirüs salgınıyla mücadelede gösterdiğimiz başarıyı tütünden uzak durmakta da gösterelim diyoruz.”

Yeşilay herkesi nefesine sahip çıkmaya çağırıyor

Yeşilay, tütün bağımlılığıyla mücadele kapsamında 31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü için “O nefes sana lazım olacak” sloganıyla bir film hazırladı. Filmde umuda ve geleceğe odaklandıklarını belirten Öztürk, “Salgının ardından yavaş yavaş normalleşme adımları atılıyor. Yeniden sokaklara çıkacak, parklarda sevdiklerimizle birlikte zaman geçirecek, çocuklarımızla oyunlar oynayacağız. O günler geldiğinde rahatça nefes alabilmek için sigarayı bırakmak gerekiyor. Biz de filmimizde bunu hatırlatmak istedik” dedi.

Yeşilay tütün bağımlılığı ile mücadelede hız kesmiyor

Sigara kullanım oranları yüksek olmakla birlikte, Türkiye, Dünya Sağlık Örgütü’nün belirlediği altı tütün kontrolü stratejisini en yüksek başarı seviyesinde uygulayan ülkeler arasında yer alıyor. Ülkemizin tütün bağımlılığı ile mücadelesi hakkında konuşan Öztürk, “Türkiye Dumansız Hava Sahası, en iyi seviyede tütün bağımlılığı tedavisi ve bıraktırma hizmeti sunma, sağlık uyarılarını uygulama, kitle iletişim uygulamalarını kullanma gibi alanlardaki uygulamalarıyla dikkat çekiyor. Yeşilay olarak biz de sigara bağımlılığının azaltılması ve küçük yaşlardan itibaren çocuklarda bilinç oluşturarak potansiyel bağımlılıkların önüne geçilmesi için yürüttüğümüz çalışmalarla tütün bağımlılığıyla mücadeleye destek veriyoruz. Bu önemli mücadelimizi, yalnızca önleme alanında değil, müdahale alanında da kararlılıkla sürdürüyoruz. T.C. Sağlık Bakanlığımız ile birlikte Sigarayı Bırak Hayatı Bırakma kampanyasını başlattık. Yeşil Dedektör uygulamamız ile dumansız hava sahasına katkı sağlıyor; ihlallerin önüne geçilmesi konusunda katkı sunuyoruz. Koronavirüs salgını döneminde ‘Sigarayı bırakmanın tam zamanı’ kampanyasını yaptık ve sigarayı bırakmak isteyenlere uzaktan destek sağladık. Yeşilay olarak sigaranın etkilerinden korunmak ve sigarayı bırakmak isteyen herkesin yanındayız. Koronavirüs salgını döneminde de, Yeşilay Danışmanlık Merkezimize sigarayı bırakmak için 10 bini aşkın çağrı geldi, YEDAM’larımızdaki uzman psikologlarımızdan oluşan profesyonel ekibimiz, her bir çağrıya büyük bir titizlikle geri bildirim sağladı.