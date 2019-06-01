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'Türkiye’nin seçimi sağlıklı süt olmalı'

TÜRK Veteriner Hekimler Birliği (TVHB) Merkez Konsey Başkanı Ali Eroğlu, yeterli ve dengeli beslenme için her yaş grubundaki insanların tüketmesi gereken sütün en önemli besin kaynağı olduğunu ancak çiftlikten sofraya veteriner hekim kontrolünde...

'Türkiye’nin seçimi sağlıklı süt olmalı'
TÜRK Veteriner Hekimler Birliği (TVHB) Merkez Konsey Başkanı Ali Eroğlu, yeterli ve dengeli beslenme için her yaş grubundaki insanların tüketmesi gereken sütün en önemli besin kaynağı olduğunu ancak çiftlikten sofraya veteriner hekim kontrolünde ulaşması gerektiğini söyledi. Ali Eroğlu, Türkiye’de üretilen çiğ sütün yarısının kayıt dışı işlendiğini belirterek bunun risk oluşturduğunu açıkladı.
TVHB Başkanı Eroğlu, 1 Haziran Dünya Süt Günü nedeniyle yaptığı açıklamada, sütün insan yaşamındaki önemi, dünya ve Türkiye’deki süt tüketimi ve sütün güvenli olarak sofralara ulaşmasında veteriner hekimlerin rolü üzerinde durdu. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) ile Uluslararası Sütçülük Federasyonu (IDF) tarafından 2001 yılından beri 1 Haziran’ın Dünya Süt Günü olarak kutlandığını belirten Eroğlu, sütün mucizevi bir gıda olduğunu vurguladı. 
BEDENSEL VE ZİHİNSEL GELİŞİME ETKİSİ
Dünya Süt Günü’nün, sütün beslenmedeki önemini, ekonomi ve toplumsal hayata katkılarını hatırlatmak adına güzel bir fırsat olduğunu ifade eden Eroğlu, ‘Süt, her yaştaki insanın sağlıklı beslenmesinde büyük önem taşımaktadır. İnsanın bedensel ve zihinsel olarak sağlıklı gelişimi için en temel ve en kolay ulaşılabilen gıda olmasının yanı sıra üretim süreciyle de düzenli ve sürekli bir ekonomik kaynak yaratarak toplumsal refaha katkı sağlayan bir üründür’ dedi.
TÜRKİYE’DE SÜT TÜKETİMİ YETERSİZ
TVHB Başkanı Eroğlu, açıklamasında çocuklardan yaşlılara kadar her yaş grubundaki insanların yeterli ve dengeli beslenme için günde en az 2 bardak süt tüketmesi gerektiğinin altını çizdi. Ülkemizde kişi başına 24-26 litre süt tüketildiğini, bunun da son derece yetersiz olduğunu belirten Eroğlu, yılda en az 300 litre süt ve eşdeğeri süt ürünü tüketilmesi gerektiğini kaydetti. Türkiye’nin bu hedefe ulaşılması için yeterli hayvan kaynağına sahip olmadığına da dikkat çeken Eroğlu, “Malesef her yıl giderek artan miktarlarda süt ve besi sığırı ithal ediyoruz. Eğer kendi hayvan kaynağımızı geliştiremezsek bu ithalat artan oranlarda devam edecektir. Dolayısıyla her koşulda, öngörülen nüfusumuzun süt ve hayvansal protein ihtiyacını karşılayabilmek için hayvan sayımızı ve verimliliğini artırmak, bunun için de hayvancılığa yatırım yapmak şarttır” şeklinde konuştu.
SÜT VETERİNER HEKİM KONTROLÜNDE GELMELİ
TVHB Merkez Konsey Başkanı Ali Eroğlu,  güvenli gıda yaklaşımı ve kurallarının, bütün gıdalarda olduğu gibi sütte de geçerli olduğunu söyledi. Eroğlu ayrıca, Türkiye’de süt ürünleri sektöründe 500 bin kişinin istihdam edildiğini, kamu denetiminde 2 bin civarında firmanın faaliyet gösterdiğini belirtti. Buna rağmen üretilen çiğ sütün yarısının kayıt dışı işlendiğine dikkat çeken Eroğlu, bu aşamada sağlıklı sütün sofralara ulaşması ve veteriner hekimliğin ön plana çıktığını dile getirerek, açıklamasını şöyle tamamladı: “Türkiye’nin seçimi sağlıklı süt olmalı. Çiğ sütte olası bulunabilecek bazı patojen mikroorganizmalar, insanlarda verem, malta humması, tifo ve dizanteri gibi hastalıklara yol açabilir. Önlüm alınmazsa bu hastalıklar toplumsal salgına dönüşebilir. Süt sağlıktır. Ama çiftlikten sofraya her aşamada veteriner hekim kontrolünde olan ve pastörize edilmiş süt ve süt ürünü sağlıktır.”

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