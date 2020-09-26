Türkiye’nin Koronavirüs ile Mücadelesi Sağlık Turizmi'ni umutlandırdı

Dünyada salgından en çok etkilenen alanlardan biri de hiç kuşkusuz 'Bacasız Sanayi’ olarak adlandırılan turizm sektörü oldu. Sektörün daha çok gelişmesi ve elde edilen gelirlerin artması için bu alanın çeşitliği de büyük önem taşıyor. Bu alt sektörler arasında ise turizmin 12 aya yayılmasını sağlayan sağlık turizmi öne çıkıyor. ‘27 Eylül Dünya Turizm Gününün’ önemine vurgu yapan Sağlık Turizmi Geliştirme Konseyi Derneği ve Romatem Hastaneleri Yönetim Kurulu Başkanı Köksal Holoğlu, “Salgın turizm sektöründe büyük kayıplara neden olurken ülkemizin koronavirüs ile mücadelesi ise önümüzdeki dönemler için özellikle sağlık turizmi açışından umut verici olarak değerlendirebiliriz. Türkiye zaten dünya standartlarında sağlık hizmetleri, fiyat politikası, konum gibi sağladığı birçok avantaj ile dünyada önde gelen destinasyonlar arasında yer alıyor. Öyle ki Türkiye’nin sağlık turizmi 5 yılda yüzde 60 oranında artış yakaladı. Türkiye’nin elde ettiği 6 milyar dolarlık rakamın 2020’de daha yükseleceğini umuyorduk. Ancak nisan ayından itibaren her şey durdu” dedi.

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını küresel çapta bir turizm krizine de sebep oldu. Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Turizm Örgütü, Kovid-19’un turizm sektörüne etkilerine ilişkin raporu da bu durumu destekler nitelikte. Rapora göre sadece Haziran’da geçen yılın aynı ayına göre bu yıl turist sayıları yüzde 93 geriledi. Kovid-19 nedeniyle ocak-haziran aylarında uluslararası turist sayısının 440 milyon kişi azaldığı ve küresel turizmde 460 milyar dolar gelir kaybı yaşandı. Söz konusu kaybın ise 2009’daki küresel ekonomik krizde turizmde yaşanan gelir kaybından beş kat fazla olduğu belirtildi.

Güvenli Turizm Modeli Sektörü Hareketlendirdi

‘Güvenli turizm’ modeliyle dikkatleri üzerine çeken Türkiye’nin sektörde salgının yaşattığı kaybı da en aza inmeye çalıştığını dile getiren Sağlık Turizmi Geliştirme Konseyi Derneği ve Romatem Hastaneleri Yönetim Kurulu Başkanı Köksal Holoğlu, “ Turizmde alınan tedbirler, koronavirüs ile mücadelede yürütülen başarı süreç gibi etkenler geçtiğimiz yıllardaki gibi olmasa da bir hareketlilik sağladı. Aynı zamanda ülkemizde bu alandaki çeşitlilikte ekonomiye büyük katkı sağlıyor.Sağlık turizmi de bu alanlardan biri. Mesela Normal turist ortalama650 dolar bırakırken, sağlık turisti 3-4 bin dolar bırakıyor. Bu sağlık turistinin ortalama 4 bin dolar harcaması demektir. Fakat pandeminin etkisi nedeniyle sağlık turizminde geçtiğimiz yıl ile kıyasladığımızda bu yılın ilk 6 ayında yüzde 70 oranında bir düşüş yaşadık. Mart ayından itibaren ise bu turizm türü aylık yüzde 20 oranlarında gerçekleşmektedir” ifadelerini kullandı.