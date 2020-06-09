Türkiye’deki 9 Haziran güncel corona verileri

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'deki güncel corona verilerini açıkladı. Bugün 993 yeni vakanın tespit edildiğini ifade eden Koca, virüs nedeniyle 18 kişinin ise hayatını kaybettiğini duyurdu. Koca, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Virüsün etkisinin zayıfladığını gösteren bilimsel bir veri yok. 'Normal' olan, tedbirdir" ifadelerini kullandı.

Türkiye’de ilk vakası 11 Mart’ta görülen corona virüsüyle ilgili güncel veriler açıklandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın sosyal medya hesabından paylaştığı verilere göre bugün 37 bin 225 test yapıldı.

18 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Açıklanan güncel verilere göre 993 yeni vaka tespit edilirken 18 kişi ise virüs nedeniyle hayatını kaybetti. Böylece Türkiye’deki toplam vaka sayısı 172 bin 114’e, toplam vefat sayısı ise 4 bin 729’a yükseldi.

Paylaşılan tabloya göre bugün 3 bin 218 hasta daha corona virüsünü yenerek sağlığına kavuştu. Böylece toplam iyileşen kişi sayısı da 144 bin 598’e çıktı.

“ZAYIFLADIĞINI GÖSTEREN BİLİMSEL BİR VERİ YOK”

Sağlık Bakanı Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Son 24 saatte iyileşen hasta sayımızın üçte biri kadar yeni hastamız var. Tanı konup, yatırılan hastalarımız sebebiyle yoğun bakım ve solunum desteğine ihtiyaç arttı. Virüsün etkisinin zayıfladığını gösteren bilimsel bir veri yok. “Normal” olan, tedbirdir” dedi.