Türkiye’deki 7 Haziran güncel koronavirüs verileri
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'deki güncel Korona verilerini açıkladı. Virüs nedeniyle bugün 23 kişinin hayatını kaybettiğini duyuran Koca, "Tedbir azaldıkça tehdit artıyor" ifadelerini kullandı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'deki güncel korona verilerini açıkladı. Virüs nedeniyle bugün 23 kişinin hayatını kaybettiğini duyuran Koca, "Tedbir azaldıkça tehdit artıyor" ifadelerini kullandı.
Türkiye’de ilk vakası 11 Mart’ta görülen corona virüsüyle ilgili güncel veriler açıklandı. Sağlık Bakan Koca’nın sosyal medya hesabından paylaştığı verilere göre bugün 35 bin 335 test yapıldı.
VAKA SAYISI 170 BİNİ GEÇTİ
Paylaşılan güncel tabloya göre bugün 914 yeni vaka tespit edilirken, koronavirüs nedeniyle 23 kişi ise hayatını kaybetti. Böylece Türkiye’deki toplam vaka sayısı 170 bin 132’ye, toplam vefat sayısı ise 4 bin 692’ye yükseldi.
İYİLEŞEN KİŞİ SAYISINDA BÜYÜK ARTIŞ
Açıklanan verilerde iyileşen kişi sayısındaki artış da dikkat çekti. Bugün 2 bin 647 kişi daha koronayı yenerek sağlığına kavuştu. Böylece toplam iyileşen kişi sayısı 137 bin 969’a çıktı.
“TEDBİR AZALDIKÇA TEHDİT ARTIYOR”
Sağlık Bakanı Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;
Filyasyon çalışmalarında, “Geçmiş olsun” ziyareti sebebiyle bir ilimizde 190 kişiye virüs bulaştığı tespit edildi.
*Bir diğer ilimizde, asker uğurlamasında, 58 kişi virüsle enfekte oldu. Yeni iyileşen hasta sayımız, 2.647. Tedbir azaldıkça tehdit artıyor.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın dün (06.06.2020) açıkladığı corona virüsü verileri
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