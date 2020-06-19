Türkiye’deki 18 Haziran Koronavirüs vaka sayısı ve can kaybı açıklandı!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'deki güncel corona virüsü verilerini açıkladı. Verilere göre, bugün bin 304 yeni vaka tespit edilirken 21 kişi hayatını kaybetti. Bakan Koca, iyileşen hasta sayısının bugün tekrar yeni vaka sayısını geçtiğini belirtti.

Türkiye’deki güncel corona virüsü tablosu açıklandı. Bakan Koca’nın sosyal medya hesabından duyurduğu verilere göre, bugün 48 bin 412 test yapıldı.

Son 24 saatte bin 304 vaka tespit edilirken toplam vaka sayısı 184 bin 31’e çıktı. Bugün corona nedeniyle 21 kişi vefat etti, toplam can kaybı da 4 bin 882’ye yükseldi.

Yine bugün bin 382 hastanın, toplamda ise 156 bin 22 kişinin sağlığına kavuştuğu duyuruldu. Ayrıca toplam yoğun bakım hasta sayısı 755, toplam entübe hasta sayısı da 311 oldu.

İYİLEŞEN HASTA SAYISI, YENİ VAKA SAYISINI GEÇTİ

Vaka sayısında düne kıyasla 125 azalmanın olduğunu belirten Sağlık Bakanı Koca, iyileşen hasta sayısının bugün tekrar yeni vaka sayısını geçtiğini belirtti.

Bakan Koca, paylaşımında “Birimizin ihmali, hepimizi ilgilendiriyor. Hayatımıza tedbirlerle devam edelim” uyarılarında bulundu.

DÜN BİN 429 VAKA GÖRÜLMÜŞTÜ

Bakan Koca, dün corona nedeniyle 19 kişinin hayatını kaybettiğini ve bin 429 vaka tespit edildiğini duyurmuştu.