“Türkiye’de yaklaşık 4 milyon NASH hastası var”

Son yıllarda toplumda görülme sıklığı giderek artan ve hayatı tehdit ederek pek çok sağlık sorununa yol açan, yağlı karaciğer hastalığı ile ilgili açıklamalarda bulunan Doç. Dr. Salih Boğa, karaciğer yağlanmasının 5’te 1’inin de iltihaplı karaciğer yağlanması olduğunu ve tıbbi adının da 'NASH' olduğunu söyledi.NASH (non-alkolik steatohepatit) adı verilen alkole bağlı olmayan ileri derece iltihaplı karaciğer yağlanmasının Türkiye’de yaklaşık 4 milyon insanda görüldüğünü belirten Boğa, “Bu hastalığın en kötü yanı sinsi ilerlemesi ve hemen hemen hiçbir belirti vermemesidir” dedi.

Karaciğer hücrelerinin yüzde 5’inden fazlasında yoğun yağ damlacıklarının görülmesinin karaciğer yağlanması olarak tanımlanabildiğini söyleyen Memorial Bahçelievler Hastanesi Gastroenteroloji Uzmanı Doç. Dr. Salih Boğa, iltihaplı karaciğer hastalığı olan NASH’in klinik açıdan daha fazla önem arz ettiğini dile getirdi.

“TÜRKİYE’DE HER 20 KİŞİDEN 1’İ İLTİHAPLI KARACİĞER HASTASI”

Hastalığın sinsi ilerleyen bir düşman olarak tanımlandığını ifade eden Doç. Dr. Boğa, modern çağda insanların bu konuda mutlaka bilinçlenmesi gerektiğinin altını çizdi.

NASH’in ülkemizde yaklaşık her 20 kişiden 1’inde görüldüğünü kaydeden Boğa “Geçmişte nedeni anlaşılamayan sirozlar ‘sebebi bilinmeyen sirozlar’ olarak tanımlanırken bugün bunların NASH’e bağlı olduğunu biliyoruz. Türkiye’de toplamda 130 binin üzerinde bu hastalığa bağlı bir siroz popülasyonu var. Hipertansiyonun varlığı, şeker hastalığı, kan yağlarının yüksek olması, iyi kolesterolün düşük olması ve bel çevresinin geniş olması gibi tablolara yol açan metabolik sendromun karaciğerdeki görüntüsünün adı NASH” dedi.

Hastalığın başka rahatsızlıkları da tetiklediğini söyleyen Boğa, bu hastaların ölüm nedenlerinin ilk planda siroz olmadığını söyledi. Birinci sıklıktaki ölüm sebebinin kalp damar hastalıkları olduğunun altını çizen Boğa, “İkinci ölüm sebebi karaciğer haricindeki kanserler, üçüncü sırada ise siroz ve karaciğer kanseri yer alıyor. Bu sinsi hastalık aslında vücuttaki tüm organ sistemlerini tutabilen bir metaboliksendromun alarm bulgusu” dedi.

"BİR YILDA YÜZDE 7-10 KİLO KAYBI ÖNERİYORUZ”

Memorial Bahçelievler Hastanesi Gastroenteroloji Uzmanı Doç. Dr. Salih Boğa, hastalığın şiddetini anlamak ve tedavisini yönlendirmek konusunda son on yılda çok detaylı çalışmalar yapıldığını ve ilerleme kaydedildiğini, fakat şu an için ‘bu ilacı alın geçecek’ gibi bir tanım yapılamadığını söyledi. Boğa, “Biz hastalarımıza beslenme ve egzersiz konusunda önerilerde bulunarak hastalara 1 yıl içinde yüzde 7 ile 10 arasında kilo kaybına ulaşmayı, böylece karaciğerdeki harabiyeti azaltmayı öneriyoruz. Hastaların bilinçlenmesi, diyet ve egzersizine dikkat etmesi bu açıdan çok önemli” ifadelerini kullandı.

“12 HAZİRAN DÜNYA NASH GÜNÜ”

Türkiye’de ve dünyada ilk defa 12 Haziran’da Dünya NASH Günü gerçekleşeceğini ifade eden Doç. Dr. Salih Boğa, “Türk Karaciğer Araştırmaları Derneği’nin Yağlı Karaciğer Çalışma Grubu olarak bunu etkinliklerle hastalarımıza tanıtıyor olacağız. Türk Karaciğer Araştırmaları Derneği’nin internetteki web sitesinden hastalar için bilgilendirme kitapçıklarına ve bu etkinlikler hakkında detaylı bilgiye ulaşılabilir” diye konuştu.