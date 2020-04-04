Türkiye’de Koronavirüs'ten ölenlerin sayısı yükseliyor
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs (Covid 19) nedeniyle bugün 76 kişinin daha öldüğünü duyurdu. Toplam ölü sayısı 501'e yükseldi. Bakan Koca bugün iyileşen hasta sayısının ise 302 olduğunu açıkladı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüsü nedeniyle bugün 76 kişinin daha öldüğünü duyurdu. Toplam ölü sayısı 501'e yükseldi. Bakan Koca bugün iyileşen hasta sayısının ise 302 olduğunu açıkladı.
Türkiye’deki Korona virüsü salgınına ilişkin Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklama yaptı. Koca, bugün 19 bin 664 test yapıldığını, 3 bin 13 vaka daha tespit edildiğini duyurdu.
Türkiye’de corona virüsüne bağlı olarak 76 kişi daha hayatını kaybetti, ölü sayısı toplam 501’e yükseldi. Vaka sayısı ise 23 bin 934 oldu. Bugün iyileşen hasta sayısı ise 302.
Türkiye’de corona virüsünün ortaya çıkmasının ardından toplam 161 bin 380 test yapıldığının belirtildiği açıklamada, yoğun bakımda toplam 1311 hasta olduğu ifade edildi.
Entübe olan hasta sayısı 909 olurken, iyileşen hasta sayısı da 786’ya yükseldi.
Türkiye’deki Koronavirüsü salgınına ilişkin Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklama yaptı. Koca, bugün 19 bin 664 test yapıldığını, 3 bin 13 vaka daha tespit edildiğini duyurdu.
Türkiye’de Koronavirüsüne bağlı olarak 76 kişi daha hayatını kaybetti, ölü sayısı toplam 501’e yükseldi. Vaka sayısı ise 23 bin 934 oldu. Bugün iyileşen hasta sayısı ise 302.
Türkiye’de Koronavirüsünün ortaya çıkmasının ardından toplam 161 bin 380 test yapıldığının belirtildiği açıklamada, yoğun bakımda toplam 1311 hasta olduğu ifade edildi.
Entübe olan hasta sayısı 909 olurken, iyileşen hasta sayısı da 786’ya yükseldi.
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Ekim 2016
Ekim 2016
Ekim 2016