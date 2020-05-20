Türkiye’de günlük yeni vaka sayısı binin altına indi

Türkiye'deki Korona virüsü salgınıyla ilgili güncel veriler açıklandı. Son 24 saatte 23 kişinin hayatını kaybetmesi sonucu can kaybı 4 bin 222 oldu. Vaka sayısı da 922 artarak 152 bin 587'ye yükseldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Korona virüsüyle ilgili yaptığı paylaşımda vaka sayısının ilk kez binin altına düştüğünü açıkladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Korona virüsü salgınıyla ilgili güncel verileri açıkladı. Son tabloya göre, son 24 saat içinde 23 kişi hayatını kaybetti, Türkiye’de coronadan vefat edenlerin sayısı 4 bin 222 oldu.

Son bir gün içinde tespit edilen 972 yeni vakayla birlikte toplam vaka sayısı 152 bin 587’e çıktı.

Tabloda yoğun bakım hasta sayısının 877’e, entübe hasta sayısının ise 445’e düştüğü belirtildi.

Bin 92 hastanın iyileşmesiyle birlikte, Türkiye’de iyileşen corona hastası sayısı 113 bin 987’ye yükseldi.

Bugün uygulanan 20 bin 838 testle birlikte toplam test sayısı 1 milyon 696 bin 355’e ulaşmış oldu.

BAKAN KOCA: VAKA SAYISI 1000’İN ALTINA DÜŞTÜ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

* VAKA SAYIMIZ, 1.000'İN ALTINA DÜŞTÜ. Kaybettiğimiz hasta sayısı bugün de azaldı.

* Virüsle artık şartları değiştirerek, daha özgür mücadele edeceğiz.

* Yeni hayat tarzımız: Kontrollü Sosyal Hayat, hep birlikte tedbir. Koşulu: Maske + 1,5 metre Sosyal Mesafe.

DÜN 28 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Sağlık Bakanlığı tarafından dün açıklanan verilerde, 28 kişinin hayatını kaybettiği, bin 22 yeni vakanın tespit edildiği ve bin 318 kişinin iyileştiği açıklanmış