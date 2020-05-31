Türkiye’de 31 Mayıs Koronavirüs sayısı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Korona virüsü salgını nedeniyle son 24 saat içinde yaşanan can kaybını ve tespit edilen yeni vaka sayısını açıkladı.

Güncel corona virüsü verilerinin yer aldığı tabloya göre, Türkiye'de son bir gün içinde 839 yeni vakanın tespit edilmesi sonucu vaka sayısı 163 bin 942 oldu.

Bugün 25 vatandaşımız Korona virüsü salgını nedeniyle hayatını kaybetti, vefat edenlerin sayısı 4 bin 540’a yükseldi.

Açıklanan verilerde bugün 35 bin 600 Korona testi yapıldığı belirtilirken, toplam test sayısının 2 milyon 39 bin 194'e ulaştığı ifade edildi.

İyileşen hasta sayısının da 989 artarak 127 bin 973'e yükseldiği açıklandı.

Korona virüsü nedeniyle yoğun bakımda bulunan hasta sayısının 648, entübe hasta sayısının da 287 olduğu belirtildi.

BAKAN KOCA: VAKA SAYISI ÖNGÖRÜLEN SEVİYEDE SEYREDİYOR

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Koca şu ifadeleri kullandı:

* Vaka sayısı öngörülen seviyede seyrediyor. Solunum desteğine ihtiyaç duyan hasta sayısı azalmaya devam ediyor.

* Gelecek günler, el hijyenine özene; maske ve sosyal mesafe kuralının her ikisine birlikte uymamıza bağlı.

DÜN 26 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Sağlık Bakanlığı, dün 26 kişinin hayatını kaybettiğini, 983 vakanın tespit edildiğini ve tedavi gören bin 21 hastanın iyileştiğini duyurmuştu. Sağlık Bakanı Koca, dün vaka sayısının yeniden binin altına düştüğü belirtmişti.