Türkiye’de 30 Mayıs 2020 Covid-19 vakaları

Bakan Koca açıkladı! İşte Türkiye’deki güncel corona vakaları (30.04.2020)

Türkiye'deki güncel corona virüsü vakaları ve yaşanan can kaybı açıklandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugün 93 kişinin daha hayatını kaybettiğini ve 2 bin 615 yeni vaka görüldüğünü duyurdu. Öte yandan yapılan test sayısı 1 milyonu geçti.