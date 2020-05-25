Türkiye’de 25 Mayıs Korona verileri açıklandı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de son 24 saatte Korona virüsünden yaşanan can kayıplarını ve tespit edilen yeni vakaları açıkladı. Buna göre; 29 can kaybı yaşanırken, 987 yeni vaka tespit edildi. Dün açıklanan verilerde yeni vaka sayısı günlük iyileşen hasta sayısını geride bırakmıştı, bugünkü verilerde ise iyileşen hastaların sayısının yeniden günlük vaka sayısını geride bıraktığı gözlemlendi.

Güncel Korona virüsü salgını verilerine göre bugün 21 bin 492 test yapıldı ve bu testlerden 987 yeni vaka tespit edildi. Türkiye’deki toplam vaka sayısı 157 bin 814’e yükselmiş oldu.

Bugün yaşanan 29 can kaybı sonrasında ise toplam can kaybı 4 bin 369’a çıktı.

İYİLEŞENLER YENİDEN YÜKSELİŞE GEÇTİ

Dün bir ay sonra günlük iyileşen hasta sayısı yeni vakaların gerisinde kalmıştı. Ancak bugün açıklanan verilere göre iyileşen sayısı yeniden yükselişe geçti.

Bugün bin 321 kişi daha sağlığına kavuştu. Türkiye’deki toplam iyileşenlerin sayısı ise 120 bin 15’e yükselmiş oldu.