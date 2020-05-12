Türkiye’de 12 Nisan 2020 corona verileri: 53 kişi öldü
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'deki güncel corona virüsü verilerini açıkladı. Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Koca, bugün bin 704 yeni vaka tespit edildiğini, 53 kişinin ise hayatını kaybettiğini duyurdu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'deki güncel corona virüsü verilerini açıkladı. Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Koca, bugün bin 704 yeni vaka tespit edildiğini, 53 kişinin ise hayatını kaybettiğini duyurdu. Bakan Koca, "Yeni vaka sayısındaki artış öngörülebilir sınırlarda. Toplam vakaların yüzde 70’i iyileşmiş durumda" dedi.
Türkiye’de ilk vakası 11 Mart’ta görülen corona virüsüyle ilgili güncel veriler açıklandı. Bugün 37 bin 351 test yapıldığı belirtilen tabloda bin 704 yeni vakanın tespit edildiği duyuruldu. Yayımlanan yeni tabloya göre 53 kişi ise corona nedeniyle hayatını kaybetti.
Açıklanan güncel verilerin ardından Türkiye’deki toplam vaka sayısı 141 bin 475’e, toplam vefat sayısı ise 3 bin 894’e yükseldi.
VAKA SAYISI ARTTI, ÖLÜM SAYISI DÜŞTÜ
Bakan Koca’nın açıkladığı güncel verilerin ardından yeni vaka sayısında düne göre artış, vefat sayısında ise düşüş gözlemlendi. Bakan Koca’nın dün paylaştığı verilere göre bin 114 yeni vaka tespit edilmişti. Dün corona nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 55 olarak açıklanmıştı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın dün (11.05.2020) açıkladığı veriler
İYİLEŞEN SAYISI 100 BİNE YAKLAŞTI
Yayımlanan güncel verilere göre, bugün 3 bin 109 kişi corona virüsünü yenerek sağlığına kavuştu. Böylece toplam iyileşen sayısı da 98 bin 889’a yükselmiş oldu.
KOCA: TOPLAM VAKALARIN %70'İ İYİLEŞMİŞ DURUMDA
Sağlık Bakanı Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada iyileşen kişi sayısına dikkat çekerek, “Yeni vaka sayısındaki artış öngörülebilir sınırlarda. TOPLAM VAKALARIN %70'İ İYİLEŞMİŞ DURUMDA. Yoğun bakım hasta sayımız azalmaya devam ediyor. Maske + sosyal mesafe: Virüse karşı gücümüz bu! Risk kalabalık ortamlarda. Uzak duralım” ifadelerini kullandı.
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