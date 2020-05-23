Türkiye ve ABD’de Koronavirüsün son durumu...

Dr. Mehmet Öz ve Dr. Halit Yerebakan Türkiye ve ABD’de cKoronavirüs'ün son durumu değerlendirdi. Türk-Amerikan hekim ve sunucu olan Dr. Mehmet Öz, Columbia Üniversitesi’nde başkan yardımcısı ve cerrahi daılnda çalışıyor. Halen New York Presbyterian Hastanesi’nde Kalp ve Damar Enstitüsü ve Tamamlayıcı İlaç Programını yöneten Dr. Mehmet Öz, Amerika ve Türkiye'de Koronavirüsle ilgili yaşananları ve nalar yapılması gerektiğiyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Enfekte olanlar hastalığı hafif bir şekilde atlatıyorlar. Bu nedenle insanlar bir şekilde bu hastalığa yakalansam da bağışıklık kazansam diye düşünmeye başladı. Doğru bir yaklaşım mı?

Antikor testlerinde ne durumdayız? Bu testlerin bize nasıl bir faydası olacak.

Kafe ve restoranlara gitmek isteyenlere tavsiyeler.

Seyahat edenler için neler önerilebiliriz. Yazın tatile gitmek isteyen biri ne gibi riskler alıyor?

Columbia Üniversitesi’nde yapılan çalışmada sıtma ilacı hidroksiklorokin tedavide ne fayda ne de zararı olduğunu söylendi. Ardından Başkan Trump’da bu ilacı kullandığını ve de takviye olarak çinko aldığını söyledi. Bu tedavi protokolündeki son gelişmeler neler?

Başkan Trump başlattığı 'Warp Speed' projesi nedir?

Dr. Öz’ün Türk halkına bayram mesajı.

Bu soruların cevaplarını Dr.Öz ve Ekibi Yotube kanalında yayınlanan video linkinden https://youtu.be/Di5T3s5y03A izleyebilirsiniz.