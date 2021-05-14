Türkiye'nin 14 Mayıs 2021 korona tablosu

14 Mayıs 2021 korona tablosu açıklandı, Türkiye'de son 24 saatte 11 bin 394 kişi koronavirüse yakalandı. Yine son 24 saatte 242 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.

Son dakika haberi... Sağlık Bakanlığı, 14 Mayıs 2021 korona tablosunu açıkladı. Buna göre Türkiye'de son 24 saatte 11 bin 394 kişinin testi pozitif çıktı, 242 kişi de hayatını kaybetti.

Ağır hasta sayısı 2 bin 670 oldu, 37 bin 261 kişinin Kovid-19 tedavisinin bitmesiyle iyileşen sayısı 4 milyon 894 bin 24'e yükseldi.

VEFAT SAYISI 44 BİNİ AŞTI

Test sayısı 50 milyon 463 bin 16'ya ulaştı, vaka sayısı 5 milyon 95 bin 390, vefat sayısı 44 bin 301, ağır hasta sayısı 2 bin 670 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 4, yatak doluluk oranı yüzde 43,7, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 65, ventilatör doluluk oranı yüzde 32,4, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.