Türkiye Kızardı; Tam kapanma olabilir

Türkiye genelinde son dakika haberlerine göre, Sağlık Bakanlığı 13-19 Mart haftalık verileri 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayısı 70 ilde arttığını, 11 ilde azaldığını gösteriyor.. ‘Kırmızı’ (çok yüksek riskli) il sayısı ise bir haftada 25’ten 39’a çıktı. Bilim Kurulu üyeleri gelinen noktada acil önlemlerin alınmasını ve her ilin kendi durumunu gözden geçirerek tedbirlerini alsanı yoksa yine kapanmanın kaçınılmaz olacağına dikkat çekiyorlar. Bakan Koca, ‘Bazı kayıplar zafer yakınken verilir’ dedi. Türkiye’de tek ‘mavi’ (düşük riskli) ilin sırrı ise merak konusu oldu. "Avrupa'da olduğu gibi Türkiye de çok büyük olasılıkla üçüncü dalganın içerisinde" diyen Prof. Dr. Alper Şener'den çok konuşulacak bir uyarı geldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illere göre 13-19 Mart’a ait her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını önceki gün Twitter üzerinden paylaştı. Koca, “Virüsü yok sayamayız. Onun normal hayatımızı elimizden almasına da izin vermemeliyiz. Bunu tedbirlere uyarak başarabiliriz” dedi. Koca dün yaptığı açıklamada da “Hafta içi riski her yerde düşürelim. Bilimin zaferi yakın olmasına yakın ama bazı kayıplar da zafer çok yakınken verilir, buna fırsat tanımayın” uyarısı yaptı.

Sağlık Bakanlığı’nın yeni haritasında 39 il tamamen kırmızıya dönerken, haritanın tek mavi yani düşük riskli ili olarak Şırnak kaldı. Bilim Kurulu üyeleri “Mutant virüs hızla yayılıyor, 3. dalgaya dönülüyor. İller renklerine göre önlemlerini almalı” uyarısı yaptı.

Sağlık Bakanlığı illerdeki 100 bin kişide haftalık vaka sayısı ortalamasını açıkladı. 39 il tamamen kırmızıya döndü. Bir hafta önce kırmızı il sayısı 25’ti. Vaka sayısı İstanbul’da 100 binde 178’den 251’e, Ankara 100 binde 68’den 107’ye, İzmir’de 100 binde 78’den 111’e yükseldi.

Vaka oranında en yüksek il ise 100 binde 509 ile Samsun oldu. Tüm Türkiye’de tek mavi, yani 100 bin kişide vaka sayısı 10’un altında olan tek il, Şırnak olarak kaldı. 26 Şubat’ta ise 14 il maviydi.

Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi öğretim görevlisi Prof. Dr. Alper Şener'de "Avrupa'da olduğu gibi Türkiye de çok büyük olasılıkla üçüncü dalganın içerisinde" diye açıklama yaptı. Prof. Şener'in çok konuşulacak uyarısı ise şöyle:

TAM KAPANMA

Bilim insanları risk haritasında rengi kırmızı olan il sayısının 25'den 39'a çıkması üzerine, "Avrupa'da olduğu gibi Türkiye de çok büyük olasılıkla üçüncü dalganın içerisinde. Bu tırmanış trendi daha devam edecek olursa, Türkiye'nin tamamen kapanması dahi söz konusu olabilir" paylaşımında bulunuyor. Hatta, kulislere göre, belirli kısıtlamaların 24 Mart Çarşamba günü yaıplacak Ak Parti Büyük Kongresinden birkaç gün sonra yapılacağı ifade ediliyor.