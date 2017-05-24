Türkiye Engelsiz Bilişim Ödülleri sahiplerini buldu

İSTANBUL, () TÜRKİYE Engelsiz Bilişim Ödülleri'nin 6'ıncısı 2017 Maltepe Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleşecek. Bu yıl 6. Senesine giren ödüller sırasıyla; kamu hizmet, özel sektör, belediye, medya, eğitim, web sayfası, sosyal sorumluluk ve öğrenci projesi kategorilerinde veriliyor.
Engelsiz Bilişim konusunda engellilerle ilgili engellilere dokunan ya da engelliler için bir fayda yaratan iyi ve güzel projelerin ve girişimlerin ödüllendirildiği bu çalışmanın organizasyonu Maltepe Üniversitesi, Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Türkiye Engelsiz Bilişim Platformu ile birlikte gerçekleşti.
10 JÜRİ DEĞERLENDİRDİ
Engelsiz Bilişim Ödülleri için web sayfası üzerinden 24 Nisan – 12 Mayıs 2017 tarihleri arasında ilgili kategori için aday gösterildi. Aday gösterilen kurum ya da hizmetler 10 jüri üyesince değerlendirildi. Böylelikle her kategoride ödüle layık görülen kurum ya da hizmetler belirlendi.
Aday gösterilen kurum ya da hizmetin, bilişim teknoloji ve hizmetlerinden yararlanarak, engelli bireylerin sosyal ve ekonomik hayatlarına, kamu kurum hizmetlerinden yararlanmalarına, eğitimlerine ve bilgiye erişimlerine doğrudan ya da dolaylı katkı sağlaması şartı arandı.
20 ödülün sunulduğu Türkiye Engelsiz Bilişim Ödülleri 2017 Törenine 100’den fazla konuk ağırlandı.
Ödül ve derece alan isimler ise şöyle:
Derece Alanların Listesi:Anadolu Üniversitesi - Ana bilge Projesi Dokuz Eylül Üniversitesi - DEUZEM - İşaret Dili Portalı Tohum Türkiye Otizm Erken Tanı ve Eğitim Vakfı- Dinle-Anla Mobil Uygulaması
Engelsiz Bilişim Belediye ÖdülüNilüfer Belediyesi
Engelsiz Bilişim Hizmet ÖdülüAKUT
Engelsiz Bilişim Medya ÖdülüTRT Kent Radyo İzmir - Engelsiz Yaşam Programı
Engelsiz Bilişim Özel Sektör ÖdülüMicrosoft Türkiye – Kütüphanem Uygulaması Otsimo
Engelsiz Bilişim Sosyal Sorumluluk Projesi ÖdülüOrtadoğu Teknik Üniversitesi - Gözcü Projesi Hayata Renk Ver Derneği – Hayata Renk Ver Projesi
Engelsiz Bilişim Öğrenci Projeleri ÖdülüŞekil Bul Tablet Uygulaması- Mehtap Tufan Engelsiz Çizgiler - Atakan Nalbant - Cankut Değerli - Cem Cengiz - Didehan Ak - Tuncer Haydarlar - Utku Demiryakan Üçüncü Gözüm - Ayşe ELDEM
Engelsiz Bilişim Web Sayfası ÖdülüAnadolu Üniversitesi- Engelsiz Açık Öğretim Fakültesi Web Sayfası Engelsiz Bilişim Juri Özel Ödülü Maltepe Üniversitesi Social MakerLab - 3D ile 'görmek': Mezuniyet Yıllığı Hale Uçuş - Matematik Dersleri