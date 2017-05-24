Türkiye Engelsiz Bilişim Ödülleri sahiplerini buldu

İSTANBUL, () TÜRKİYE Engelsiz Bilişim Ödülleri'nin 6'ıncısı 2017 Maltepe Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleşecek. Bu yıl 6. Senesine giren ödüller sırasıyla; kamu hizmet, özel sektör, belediye, medya, eğitim, web sayfası, sosyal sorumluluk ve öğrenci projesi kategorilerinde veriliyor.

Engelsiz Bilişim konusunda engellilerle ilgili engellilere dokunan ya da engelliler için bir fayda yaratan iyi ve güzel projelerin ve girişimlerin ödüllendirildiği bu çalışmanın organizasyonu Maltepe Üniversitesi, Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Türkiye Engelsiz Bilişim Platformu ile birlikte gerçekleşti.

10 JÜRİ DEĞERLENDİRDİ

Engelsiz Bilişim Ödülleri için web sayfası üzerinden 24 Nisan – 12 Mayıs 2017 tarihleri arasında ilgili kategori için aday gösterildi. Aday gösterilen kurum ya da hizmetler 10 jüri üyesince değerlendirildi. Böylelikle her kategoride ödüle layık görülen kurum ya da hizmetler belirlendi.

Aday gösterilen kurum ya da hizmetin, bilişim teknoloji ve hizmetlerinden yararlanarak, engelli bireylerin sosyal ve ekonomik hayatlarına, kamu kurum hizmetlerinden yararlanmalarına, eğitimlerine ve bilgiye erişimlerine doğrudan ya da dolaylı katkı sağlaması şartı arandı.

20 ödülün sunulduğu Türkiye Engelsiz Bilişim Ödülleri 2017 Törenine 100’den fazla konuk ağırlandı.

Ödül ve derece alan isimler ise şöyle:

Derece Alanların Listesi:

Anadolu Üniversitesi - Ana bilge Projesi Dokuz Eylül Üniversitesi - DEUZEM - İşaret Dili Portalı Tohum Türkiye Otizm Erken Tanı ve Eğitim Vakfı- Dinle-Anla Mobil Uygulaması

Engelsiz Bilişim Belediye Ödülü

Nilüfer Belediyesi

Engelsiz Bilişim Hizmet Ödülü

AKUT

Engelsiz Bilişim Medya Ödülü

TRT Kent Radyo İzmir - Engelsiz Yaşam Programı

Engelsiz Bilişim Özel Sektör Ödülü

Microsoft Türkiye – Kütüphanem Uygulaması Otsimo

Engelsiz Bilişim Sosyal Sorumluluk Projesi Ödülü

Ortadoğu Teknik Üniversitesi - Gözcü Projesi Hayata Renk Ver Derneği – Hayata Renk Ver Projesi

Engelsiz Bilişim Öğrenci Projeleri Ödülü

Şekil Bul Tablet Uygulaması- Mehtap Tufan Engelsiz Çizgiler - Atakan Nalbant - Cankut Değerli - Cem Cengiz - Didehan Ak - Tuncer Haydarlar - Utku Demiryakan Üçüncü Gözüm - Ayşe ELDEM

Engelsiz Bilişim Web Sayfası Ödülü

Anadolu Üniversitesi- Engelsiz Açık Öğretim Fakültesi Web Sayfası Engelsiz Bilişim Juri Özel Ödülü Maltepe Üniversitesi Social MakerLab - 3D ile 'görmek': Mezuniyet Yıllığı Hale Uçuş - Matematik Dersleri