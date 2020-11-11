Türkiye'deki Covid 19 hastası 400'ü aştı! İşte 11 Kasım tablosu…

Sağlık Bakanlığı, korona verilerini açıkladı. Virüs nedeniyle bugün 86 kişi hayatını kaybetti. Yeni hasta sayısı 2 bin 693 oldu. Türkiye'deki toplam hasta sayısı da 400 bini aştı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, korona virüsü nedeniyle yaşanan yeni can kaybını ve hasta sayısını açıkladı. Bugün yapılan 145 bin 989 testle birlikte toplam test sayısı 15 milyon 565 bin 409’a ulaştı.

Son 24 saatte 2 bin 693 yeni hasta tespit edilirken toplam hasta sayısı 402 bin 53’e çıktı. 86 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle beraber can kaybı 11 bin 145’e yükseldi.

Toplam iyileşen hasta sayısı 2 bin 112 artarak 344 bin 613’e ulaştı. Öte yandan ağır hasta sayısının 3 bin 95, hastalardaki zatürre oranının da yüzde 4.2 olduğu açıklandı.

Verilere göre Türkiye genelinde yatak doluluk oranı yüzde 53.5, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 69.9 ve ventilatör doluluk oranı yüzde 34.9 olarak duyuruldu.

BAKAN KOCA’DAN AÇIKLAMA

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, şu ifadeleri kullandı;

“Bugün tespit edilen 2.693 yeni hastamız var. Salgın hastalıkla mücadele hem bireysel hem de toplum halinde yürütülebilir. Sağlık çalışanlarımız hastane yükümüzü yönetilebilir seviyede tutmak için var gücüyle çalışıyor. Virüsü ancak birlikte yenebiliriz.”