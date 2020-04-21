Türkiye’deki güncel corona virüsünden kaynaklı ölü ve vaka sayısı açıklandı

Koronavirüsü salgını nedeniyle bugün 119 kişi hayatını kaybetti, son 24 saat içinde 4 bin 611 yeni vaka tespit edildi. Türkiye'de toplam ölü sayısı 2 bin 259 olurken, vaka sayısı ise 95 bin 591'e yükseldi.