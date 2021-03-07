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Türkiye'de tedirgin eden Koronavirüs tablosu

Türkiye'de bir taraftan normalleşme başlarken, bir taraftan da tedirgin edici tablo ortaya çıkıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son hafta 100 bin nüfusta vaka sayısı artan ve azalan illeri paylaştı.

SAĞLIK 07.03.2021, 20:12 Murat Aydın
Türkiye'de tedirgin eden Koronavirüs tablosu

Türkiye'de bir taraftan normalleşme başlarken, bir taraftan da tedirgin edici tablo ortaya çıkıyor.  Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son hafta 100 bin nüfusta vaka sayısı artan ve azalan illeri paylaştı.  Bakan Koca'nın açıklamasında, vakaların arttığı illerdeki durumun oldukça vahim olduğu dikkat çekiyor.

Bakan Koca, Twitter hesabından, illere göre 27 Şubat-5 Mart'a ait her 100 bin kişiye düşen Kovid-19 vaka sayılarında en fazla artış ve azalışın olduğu illerin grafiğini paylaştı.

Bakan Koca paylaşımında, "Son hafta 100.000 nüfusta vaka görünme oranı en çok artan illerimiz: Sinop, Kilis, Samsun, Amasya ve Edirne. En çok azalan illerimiz: Ordu, Bolu, Trabzon, Nevşehir ve Karaman. Birlikte tedbirlere uyarak tüm illerimizi mavi kategoriye sokalım." ifadelerini kullandı.

VAKA SAYISI EN ÇOK ARTAN İLLER

Sinop, Kilis, Samsun, Amasya, Edirne, Tokat, Yalova, Gümüşhane, Bartın ve Konya

VAKA SAYISI EN ÇOK AZALAN İLLER

Ordu, Bolu, Trabzon, Nevşehir, Karaman, Uşak, Yozgat, Erzincan, Sivas ve Çankırı

Bakan Koca ; "Ağrı Adıyaman’a, Batman Samsun’a, Bingöl Ordu’ya, Bitlis Balıkesir’e, Diyarbakır İstanbul’a, Mardin Trabzon’a, Van İzmir’e, Siirt Rize’ye, Hakkâri Sinop’a, Şanlıurfa Konya’ya, Şırnak Zonguldak’a, Uşak Tokat’a, Iğdır Giresun’a… örnek olsun! Riski tüm illerde düşürelim." ifaesini kullandı.

#vata #koronavirüs #SağlıkBakanı #FahrettinKoca #7ŞubatToblosu #teirgin #vatasayısıartaniller
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