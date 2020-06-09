Türkiye'De Koronavirüs 8 Haziran bilançosu...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'deki corona virüsü salgınıyla ilgili güncel verileri açıkladı. 8 Haziran Pazartesi gününün corona tablosuna göre, son 24 saatte 19 kişinin hayatını kaybetmesi sonucu can kaybı 4 bin 711 oldu. Vaka sayısı da 989 artarak 171 bin 121'e yükseldi. Bakan Koca, güncel verilerle ilgili yaptığı açıklamada, "Vaka sayısında, maske ve mesafe kuralına uyulması şartıyla önü kesilmesi kolay bir hareketlilik var" ifadesini kullandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından corona virüsünden kaynaklı yeni can kayıplarını ve vaka sayısını açıkladı.

Verilere göre, Türkiye’de son bir gün içinde 39 bin 361 corona virüsü testi yapıldı. Salgının başlangıcından bu yana toplam test sayısı 2 milyon 377 bin 954’e çıktı.

989 kişiye Covid-19 tanısının konulmasıyla birlikte toplam vaka sayısı 171 bin 121’e yükseldi.

Corona nedeniyle 19 vatandaşımızın vefat etmesi sonucu, can kaybı 4 bin 711 oldu.

3 bin 411 kişinin daha iyileşmesiyle, toplam iyileşen corona hastası sayısı 141 bin 380’e yükseldi.

Açıklamada, yoğun bakımda tedavisi süren hasta sayısının 625, entübe edilen hasta sayısının ise 261 olduğu belirtildi.

BAKAN KOCA: ÖNÜ KESİLMESİ KOLAY BİR HAREKETLİLİK VAR

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Koca, güncel corona virüsü verileriyle ilgili şu ifadeleri kullandı:

* Vaka sayısında, maske ve mesafe kuralına uyulması şartıyla önü kesilmesi kolay bir hareketlilik var.

* İyileşen hasta sayımızda ciddi artış gerçekleşti. Solunum desteğine ihtiyaç azaldı.

* Yoğun bakım hasta sayısı yükselişte. TEDBİR AZALIRSA, TEHDİT ARTACAK.

DÜN 23 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Sağlık Bakanlığı, dün Türkiye'de virüs nedeniyle 23 kişinin hayatını kaybettiğini, 914 yeni vakanın tespit edildiğini ve 2 bin 647 corona hastasının iyileştiğini açıklamıştı.