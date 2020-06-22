Türkiye'de koronavirüs 21 Haziran bilançosu

Dünya genelinde ikinci salgın dönemi konuşuluyor. Uzmanlar, 2 salgının yaşanmaması için alınması gereken tedbirler üzerinde titizlikle dururken yaşananlar korkutuyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'deki Korona virüsü salgınıyla ilgili güncel verileri açıkladı. 21 Haziran Pazar gününün korona virüsü tablosuna göre, son 24 saatte 23 kişinin hayatını kaybetmesi sonucu can kaybı 4 bin 950 oldu. Vaka sayısı da bin 192 artarak 187 bin 685'e yükseldi. Ankara, Konya, Bursa, Batman, Siirt ve Van'daki yoğun bakım hasta sayılarını açıklayan Bakan Koca, "İyileşen hasta sayımız bugün yeni vaka sayımızdan 320 fazla. Tedbirlerle aradaki farkı giderek açmalıyız" ifadesini kullandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından korona virüsünden kaynaklı yeni can kayıplarını ve vaka sayısını açıkladı.

Son 24 saatte 23 kişi korona virüsü nedeniyle hayatını kaybetti, toplam can kaybı ise 4 bin 950’ye yükseldi.

Bugün toplam 40 bin 496 test yapılırken, bin 192 yeni tanı konuldu ve toplam vaka sayısı 187 bin 685’e çıktı.

Türkiye’de ilk vakanın görüldüğü günden bu yana yapılan toplam test sayısının 2 milyon 945 bin 240’a ulaştığı ifade edildi.

Bugün iyileşen bin 412 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısı 160 bin 240’a yükseldi.

Güncel korona virüsü tablosunda, entübe hasta sayısının 327, toplam yoğun bakım hasta sayısının ise 803 olduğu belirtildi.

BAKANI KOCA İL İL YOĞUN BAKIM HASTA SAYISINI AÇIKLADI

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Koca, güncel verilere ilişkin şu ifadeleri kullandı:

* Bazı illerimizde, vaka artışına rağmen yoğun bakım hasta sayımız düşük: Ankara’da 84, Konya'da 46, Bursa'da 43, Batman'da 22, Siirt'te 8, Van'da 5.

* İyileşen hasta sayımız bugün yeni vaka sayımızdan 320 fazla. Tedbirlerle aradaki farkı giderek açmalıyız.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son 24 saat içinde 23 kişinin hayatını kaybettiğini, bin 192 yeni vakanın tespit edildiğini duyurmuştu.

Bakan Koca, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada “Bazı illerimizde, vaka artışına rağmen yoğun bakım hasta sayımız düşük: Ankara’da 84, Konya'da 46, Bursa'da 43, Batman'da 22, Siirt'te 8, Van'da 5. İyileşen hasta sayımız bugün yeni vaka sayımızdan 320 fazla. Tedbirlerle aradaki farkı giderek açmalıyız” ifadesini kullanmıştı.

BAKAN KOCA’DAN DÜZELTME

Sağlık Bakanı Koca, ‘İyileşen hasta sayımız bugün yeni vaka sayımızdan 320 fazla’ ifadesinin hatalı olduğunu belirterek, sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:

* Vaka tablosu açıklama metnindeki şu ifade hatalıdır: “İyileşen hasta sayımız bugün yeni vaka sayımızdan 320 fazla.”

* 320 şeklinde yazılan sayı, tablodan da anlaşılacağı üzere 220'dir. Doğru sayı bu, hepimizin gönlündeki sayı ise çok daha fazlası.