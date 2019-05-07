Türkiye'de kemik iliği nakli yapılan Özbek hasta sağlığına kavuştu

MALATYA İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'ne bağlı İlik Nakli Ünitesi'nde Özbekistan'dan kemik iliği nakli için gelen kanser hastası Javokhir Saydaliev (38), kardeşinden alınan kök hücrelerle nakil yapılarak sağlığına kavuştu.Kanser hastası olan Özbekistanlı Javokhir Saydaliev, Turgut Özal Tıp Merkezi'nde kardeşinden alınan iliğin nakil edilmesi ile sağlığına kavuştu. Kontrol için bugün hastaneye gelen Saydaliev'i, Hematoloji Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İrfan Kuku, Kemik İliği Nakil Merkezi sorumlusu Mehmet Ali Erkurt, Prof. Dr. Emin Kaya, Terapotik Aferez sorumlusu Mustafa Özgül, Kemik İliği Nakil Koordinatörü Ferda Kahraman, Kemik İliği nakil sorumlu Hemşiresi Serap Bostancı Araştırma Görevlisi Elkin Mehraliyev Elazığ Fırat Üniversitesi Yrd. Doç. Dr Mustafa Merter ve Uzm. Dr. Ömer Ekinci karşılayarak gerekli tetkik ve incelemeleri yaptı.Burada nakil ile ilgili basın mensuplarına açıklama yapan Prof. Dr. Mehmet Ali Erkurt, 2010 yılında merkez bünyesinde kemik iliği ünitesinin kurulduğunu dile getirdi. 9 yıldır kök hücre nakli yaptıklarını kaydeden Erkurt, şunları söyledi:"Bu güne kadar yaklaşık 600 hastaya kök hücre nakli yaptık. 2017 yılında 100, 2018 yılında ise 130 hastaya nakil yaptık. Bu yılın ilk 4 ayında 56 hastaya kök hücre nakli yaptık. Geçen yıl kamu hastaneleri arasında en fazla kök hücre naklini biz yaptık, bu yılda aynı başarıyı devam ettirmek istiyoruz. Dünyada her yıl ortalama 100 nakil yapan merkezlerin deneyimli olduğu kabul edilir ve hasta ölüm oranlarının daha az olduğu bilinir. Bizde son 2 yıldır bu sayıyı geçerek, deneyimli merkez olduğumuzu gösterdik."Sağlık turizmi kapsamında yurt dışından gelen hastalara hizmet verdiklerini dile getiren Erkurt, "Sağlık turizmi kapsamında ilk defa bir hastaya kök hücre nakli yaptık. Kan kanseri Özbek hastamıza kök hücre nakli yaptık. Hastamız nakil öncesi tedavisini farklı bir hastanede olmuş. Kök hücre nakli için bizim merkezi tercih etti. Burada kök hücre nakli sağlıklı şekilde yapıldı ve tedavisi tamamlandı. Hastayı bir hafta önce taburcu ettik. Bu kök hücre nakli ekip işi. Kök Hücre Nakli Merkezi Hematoloji Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İrfan Kuku, Prof. Dr. Emin Kaya, Elazığ Fırat Üniversitesi öğretim üyeleri Dr. Mustafa Merter ile Dr. Ömer Ekinci hocalarımızın bu başarıda katkısı var" diye konuştu.Farklı hastanelerden kemik iliği nakli ruhsatı almak için merkezlerinde eğitim gördüğünü anlatan Erkurt, "Adıyaman'dan kemik iliği nakli ruhsatı almak için gelen 2 arkadaşımız var. Burası kemik iliği nakli ruhsatı vererek, deneyimli bir merkez olduğunu göstermekte" dedi.Özbekistan'dan kemik iliği nakli için merkeze gelen 38 yaşındaki kanser hastası Javokhir Saydaliev'e kardeşinden alınan kök hücrelerle nakil yapıldı. Merkezde 19 gün tedavi gören kardeş Saydaliev, taburcu edildi.Daha önce İstanbul ve Rusya'da farklı hastanelerde nakil öncesi tedavisini yaptırdığını ve nakil için İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'ne geldiğini anlatan Saydaliev, "Burada ilik nakli oldum, her şey güzel. Maddi ve manevi açıdan buradan destek gördüm. Naklin ardından kendimi iyi hissediyorum. Ülkeme döndüğümde burayı diğer hastalara tavsiye edeceğim" şeklinde konuştu.FOTOĞRAFLI