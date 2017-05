Türkiye'de en sık görülen 4. kaza çeşidi zehirlenmeler

Medicana Bahçelievler Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. Erkan Arslan yaz aylarında yaygınlaşan zehirlenmelere dikkat çekti ve zehirlenmelerin ülkemizde trafik kazası, düşme ve yanıklardan sonra 4. sırada yer alan kaza çeşidi olduğunu söyledi.

ZEHİRLENMELERİN YÜZDE 80'İ 6 YAŞ ALTINDA GERÇEKLEŞİYOR

Dr. Arslan, çocukluk çağı zehirlenmelerinin yüzde 80'inin 6 yaş altı dönemde görüldüğünü, bunun yaklaşık yüzde 40'nın da 2 yaş altında görüldüğünü belirtti ve şunları söyledi:

"Zehirli maddeler, vücuda solunum, sindirim ve deri yoluyla girebilirler. Zehirlenme, maddenin alımından bir kaç saat gibi kısa bir süre sonra olabileceği gibi uzun süre maruziyet sonrası (3 ay ve üstü) da oluşabilir. Zehirlenmeye neden olan maddeleri sayarsak, son tüketim tarihi geçmiş veya bozuk olan gıdalar, ilaçlar, temizlik malzemeleri (çamaşır suyu, tuz ruhu vs.), böcek ve hayvan ısırıkları, gıda katkı maddeleri, çevresel kirleticiler (egsoz, böcek ilaçları vs.), soba dumanı (karbon monoksit zehirlenmesi), mantarlar, zehirli otlar çocuklarda zehirlenmeye neden olan maddelerdir."

"ÇOCUKLAR MERAK DUYGUSUYLA HER ŞEYİ YEMEYE ÇALIŞABİLİR ÖNLEM ALINMALI"

Çocuklarda zehirlenmelerin büyük bir oranda kaza sonucu meydana geldiğini söyleyen Dr. Arslan çocukların merak duygusu sonucu her maddeyi yeme, içme, koklama sonucu zehirlenebileceğini ve anne babaların önlem alması gerektiğini belirtti ve şunları açıkladı:

"Çocuklar evdeki çekmeceleri karıştırırlar, uzanamayacakları yerlere bile evdeki eşyaları kullanarak (çekmeceleri merdiven olarak kullanmak gibi bazen büyük bir yaratıcılık ile bunu yaparak) ulaşırlar. Her şeye karşı büyük bir merak içindedirler ve kendilerine neyin zarar verebileceği konusunda fikirleri yoktur. Zehirli maddeler, ilaçlar ortalıkta bulundurulmamalı, çocukları ulaşamayacakları ve mümkünse kilitli bir yerde tutulmalılar. Hiçbir zaman tiner, çamaşır suyu gibi maddeler su veya başka bir içecek şişesine konmamalı, ilaçlar çocuğa şeker diye verilmemeli, çocuğun yanında ilaç içmemeli, unutulmamalıdır ki çocuklar taklit ederler, çocuk dışarıda oynarken iyi gözetlemeli, çöp yakınlarında oynamasına müsaade etmemeli, piknik alanlarında böcek (kene vs.) ve yılan gibi hayvan ısırıklarına karşı dikkatli olunmalıdır."

ZEHİRLENMEDEN ŞÜPHELENİRSENİZ BUNLARI YAPIN

Zehirlenmenin belirtilerinin hızla ortaya çıktığını açıklayan Dr. Erkan Arslan sözlerini şöyle noktaladı:

"Çocuğun genel durumu hızla bozulur. Ateş yükselmesi, ishal, kusma veya kabızlık , hipotansiyon( tansiyon düşüklüğü), aşırı terleme, ağız kuruluğu, ağızdan aşırı salya akması, görme bozukluğu, kasılmalar, bilinç bulanıklığı veya kaybı, nefes darlığı, kalp ritim bozuklukları, göğüs ağrısı ,idrar kaçırma veya idrar yapamama gibi belirtiler gelişebilir. Çocuğun bilinci kapalı ise ilk olarak yan yatırılır ağız içinde bir şey olup olmadığı , dilinin geride olup olmadığı kontrol edilir. Hemen 112 acil ve 114 zehir danışma aranır. Solum sıkıntısı varsa, önce hava yolu açılır. Solunum yollarında yabancı cisim olduğundan şüpheleniyorsak, çocuk eğer küçük ise baş aşağı gelecek şekilde diz üstüne yatırılır ve sırtına, iki kürek kemiğinin ortasına birkaç kez vurulur, daha büyük çocuklara heimlich manevrası uygulanır. Solunum yoksa yapay solunum ve kalp masajı uygulanmalıdır. Zehirlenme kömür sobasından veya böcek ilacı gibi nedenlerle solunum yoluyla olmuşsa, hasta o ortamdan uzaklaştırılmalıdır. Ağız yolu ile eğer çamaşır suyu, kezzap gibi yakıcı bir madde veya gazyağı, benzin, tiner gibi hidrokarbon yapısında olan maddeler alınmışsa hiç bir şekilde çocuk kusturulmamalıdır. Bu, maddenin mide, yutak, ağız boşluğu, akciğerlerdeki yıkıcı etkisini artırır. Ayrıca hastanın bilinci yerinde değilse kusmuk akciğerlere kaçabileceğinden gene kusturulmamalıdır. İlaç içmiş ve bilinci yerinde olan çocuk kusturulabilir. Süt, yoğurt zehirin kana karışmasını artırabileceğinden veya çamaşır suyu gibi yakıcı maddelerin etkilerini artırabileceğinden verilmemelidir. Zehirli madde deriye bulaşmışsa (böcek ilacı gibi) elbiseler çıkarılır, eldiven ile vücut bol su ve sabun ile yıkanır, göze bulaşmışsa sadece bol su ile yıkanır."

(FOTOĞRAFLI)