Türkiye'de Covid-19 hayatını kaybedenlerin sayısı 30 bine yaklaştı

Koronavirüs salgını bazı illerimizde artarak devam ederken, 27 Şubat 2021 tarihli açıklanan verilerde ölüm sayısı 71 olarak kaydedildi. Türkiye’de koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 71 kişi yaşamını yitirdi, 9 bin 193 yeni vaka tespit edildi. Virüsün Türkiye'de ilk teşhis edilmesiyle birlikte hayatını kaybedenlerin toplam sayısı 28 bin 503’e, toplam vaka sayısı 2 milyon 693 bin 164’e yükseldi. Bu da gösteriyor ki bir yıllık geçen zaman içinde covid-19 virüsü salgınıyla Türkiye'de hayatını kaybedenlerin sayısı 30 bine yaklaştı.

Sağlık Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Covid-19) ile ilgili günlük verileri açıkladı.

Türkiye’de koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 71 kişi yaşamını yitirdi, 9 bin 193 yeni vaka tespit edildi.

Bugünkü tespit edilen hasta sayısı 621 oldu.

Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin toplam sayısı 28 bin 503’e, toplam vaka sayısı 2 milyon 693 bin 164’e yükseldi.

Bugünkü iyileşen hasta sayısı 8 bin 938 olurken, toplam iyileşen hasta sayısı 2 milyon 565 bin 723’e ulaştı.

Ağır hasta sayısı ise 1187 olarak kayıtlara geçti.