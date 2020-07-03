Türkiye'de 3 Temmuz Koronavirus tablosu

Bakan Koca, can kaybı ve vaka sayısını açıkladı! İşte 3 Temmuz koronavirüs tablosu…Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'deki koronavirüs salgınıyla ilgili güncel verileri açıkladı. 3 Temmuz cuma gününün koronavirüs tablosuna göre, son 24 saatte 19 kişinin hayatını kaybetmesi sonucu can kaybı 5 bin 186 oldu. Vaka sayısı da bin 172 artarak 203 bin 456'ya yükseldi. Sosyal medya hesabından güncel verilere ilişkin açıklamalarda bulunan Bakan Koca, "24 Haziranda 1.492 olan yeni vaka sayısı 1.172’ye indi. Virüsün yayılması hızlı; vakaların azalması zaman alıyor" ifadesini kullandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından koronavirüsnden kaynaklı yeni can kayıplarını ve vaka sayısını açıkladı.

Son bir gün içinde 19 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti, toplam can kaybı ise 5 bin 186 oldu.

Bugün toplam 52 bin 141 test yapılırken, bin 172 yeni vaka tespit edildi ve toplam vaka sayısı 203 bin 456’ya yükseldi.

Tabloda bugüne kadar yapılan toplam test sayısının 3 milyon 535 bin 818’e ulaştığı ifade edildi.

Bugün iyileşen bin 313 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısı 178 bin 278’e yükseldi.

Güncel verilerin yer aldığı tabloda, entübe edilen hasta sayısının 374, toplam yoğun bakım hasta sayısının ise bin 82 olduğu belirtildi.

BAKAN KOCA: VİRÜSÜN YAYILMASI HIZLI

Sosyal medya hesabından salgınla ilgili son durum paylaşan Bakan Koca, şu ifadeleri kullandı:

* 24 Haziranda 1.492 olan yeni vaka sayısı 1.172'ye indi.

* Virüsün yayılması hızlı; vakaların azalması zaman alıyor.

* Son 1 haftada hastanede tedavi görenlerin yaş ortalaması 46,7.

* Son 1 haftada tanı konanların %11,13’ü 65 yaş üstü.

* Vefat edenlerin %70’ten fazlası bu yaş grubundan.

DÜN 17 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Sağlık Bakanlığı, corona virüsü salgını nedeniyle dün 17 kişinin hayatını kaybettiğini, bin 186 yeni vakanın tespit edildiğini ve bin 543 hastanın iyileştiğini açıklamıştı