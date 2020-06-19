banner314

banner325

Son Dakika

Türkiye'de 19 Haziran Koronavirüs tablosu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'deki corona virüsü salgınıyla ilgili güncel verileri açıkladı. 19 Haziran Cuma gününün corona virüsü tablosuna göre, son 24 saatte 23 kişinin hayatını kaybetmesi sonucu can kaybı 4 bin 905 oldu.

SAĞLIK 19.06.2020, 20:00 Murat Aydın
12
Türkiye'de 19 Haziran Koronavirüs tablosu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'deki corona virüsü salgınıyla ilgili güncel verileri açıkladı. 19 Haziran Cuma gününün corona virüsü tablosuna göre, son 24 saatte 23 kişinin hayatını kaybetmesi sonucu can kaybı 4 bin 905 oldu. Vaka sayısı da bin 214 artarak 185 bin 245'e yükseldi. Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Bakan Koca, "İstanbul ve Ankara, son bir haftanın en düşük vaka sayısı başarısını gösterdi. Ülke genelinde yeni vaka sayısı azalmaya devam ediyor" ifadesini kullandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından corona virüsünden kaynaklı yeni can kayıplarını ve vaka sayısını açıkladı.

Güncel corona virüsü salgını tablosuna göre, Türkiye'de son bir gün içinde bin 214 yeni vakanın tespit edilmesi sonucu vaka sayısı 185 bin 245’e yükseldi.

Düne kıyasla güncel vaka sayısında 90 azalma gözlemlendi. 23 vatandaşımızın coronadan hayatını kaybetmesiyle, vefat edenlerin sayısı 4 bin 905 oldu.

Açıklanan verilerde bugün 41 bin 316 corona testi yapıldığı belirtilirken, toplam test sayısının 2 milyon 863 bin 632’ye ulaştığı ifade edildi. İyileşen hasta sayısının da bin 494 artarak 157 bin 516’ya yükseldiği açıklandı.

Corona virüsü nedeniyle yoğun bakımda bulunan hasta sayısının 769, entübe hasta sayısının da 310 olduğu belirtildi.

BAKAN KOCA: İSTANBUL VE ANKARA’DA SON BİR HAFTANIN EN DÜŞÜK VAKA SAYISI

Sosyal medya hesabından güncel verileri duyuran Bakan Koca, salgınla ilişkin güncel gelişmelerle ilgili şu ifadeleri kullandı:

* İstanbul ve Ankara, son bir haftanın en düşük vaka sayısı başarısını gösterdi. Ülke genelinde yeni vaka sayısı azalmaya devam ediyor.

* İyileşen vaka sayımız dün olduğu gibi bugün de yeni vaka sayısının üstünde. Tedbir, karşılıklı olursa sonuç veriyor.

DÜN 21 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Sağlık Bakanlığı, dün Türkiye’de corona virüsü salgını nedeniyle 21 can kaybının yaşandığını, bin 304 yeni vakanın tespit edildiğini ve bin 382 hastanın iyileştiğini açıklamıştı.

Yorumlar (0)
21°
az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Bugün seçim olsa oyunu hangi partiye verirsin?
Namaz Vakti 19 Haziran 2020
İmsak 03:24
Güneş 05:25
Öğle 13:10
İkindi 17:10
Akşam 20:46
Yatsı 22:38
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 27 56
2. Başakşehir 27 56
3. Sivasspor 27 52
4. Galatasaray 27 50
5. Beşiktaş 27 44
6. Alanyaspor 27 43
7. Fenerbahçe 27 43
8. Göztepe 27 37
9. Gaziantep FK 27 33
10. Antalyaspor 27 33
11. Denizlispor 27 31
12. Gençlerbirliği 27 31
13. Kasımpaşa 27 29
14. Çaykur Rizespor 27 28
15. Konyaspor 27 26
16. Malatyaspor 27 25
17. Ankaragücü 27 24
18. Kayserispor 27 22
Takımlar O P
1. Hatayspor 29 54
2. Erzurum BB 28 47
3. Bursaspor 28 46
4. Adana Demirspor 28 45
5. Akhisar Bld.Spor 28 45
6. Fatih Karagümrük 28 43
7. Altay 28 43
8. Giresunspor 28 41
9. Ümraniye 28 40
10. Keçiörengücü 28 35
11. Balıkesirspor 28 35
12. Menemen Belediyespor 28 35
13. İstanbulspor 28 34
14. Altınordu 28 31
15. Boluspor 28 25
16. Osmanlıspor 28 24
17. Adanaspor 29 20
18. Eskişehirspor 28 11
Takımlar O P
1. Liverpool 29 82
2. Man City 29 60
3. Leicester City 29 53
4. Chelsea 29 48
5. M. United 29 45
6. Sheffield United 29 44
7. Wolverhampton 29 43
8. Tottenham 29 41
9. Arsenal 29 40
10. Burnley 29 39
11. Crystal Palace 29 39
12. Everton 29 37
13. Southampton 30 37
14. Newcastle 29 35
15. Brighton 29 29
16. West Ham 29 27
17. Watford 29 27
18. Bournemouth 29 27
19. Aston Villa 29 26
20. Norwich City 30 21
Takımlar O P
1. Barcelona 29 64
2. Real Madrid 29 62
3. Sevilla 29 51
4. Atletico Madrid 29 49
5. Getafe 29 47
6. Real Sociedad 29 47
7. Villarreal 29 44
8. Valencia 29 43
9. Granada 29 42
10. Athletic Bilbao 29 39
11. Levante 29 35
12. Deportivo Alaves 29 35
13. Osasuna 29 35
14. Real Betis 29 34
15. Real Valladolid 29 33
16. Eibar 29 28
17. Celta de Vigo 29 27
18. Mallorca 30 26
19. Espanyol 29 24
20. Leganés 30 24
Günün Karikatürü Tümü
Karikatür 3
sanalbasin.com üyesidir