Türkiye'de 15 Mayıs Koronavirüs tablosu

Türkiye'deki güncel corona verileri açıklandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bugün virüs nedeniyle 48 kişinin daha hayatını kaybettiğini duyurdu. Açıklanan son verilerin ardından Türkiye'deki toplam vefat sayısı 4 bin 55'e yükseldi.

Türkiye’de ilk vakası 11 Mart’ta görülen corona virüsüyle ilgili güncel veriler açıklandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın sosyal medya hesabından paylaştığı verilere göre bugün 38 bin 565 test yapıldı.

TOPLAM VEFAT SAYISI 4 BİN 55 OLDU

Açıklanan yeni verilere göre bin 708 yeni vaka tespit edilirken 48 kişi ise bugün virüs nedeniyle hayatını kaybetti. Açıklanan son verilerin ardından Türkiye’deki toplam vaka sayısı 146 bin 457 olurken, toplam vefat sayısı ise 4 bin 55 oldu.

VAKADA ARTIŞ, VEFATTA DÜŞÜŞ OLDU

Sağlık Bakanı Koca’nın paylaştığı güncel verilere göre vaka sayısında düne göre artış, vefat sayısında ise düşüş gözlemlendi. Dün paylaşılan verilere göre vaka sayısı bin 635 iken bugünkü verilerde vaka sayısı bin 708 oldu. Vefatlarda ise bu sayısı 55’ten 48’e düştü.