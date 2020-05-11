Türkiye'de 11 Mayıs 2020 Koronavirüs verileri

Türkiye'deki güncel Korona virüsü verileri paylaşıldı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugün 55 kişinin hayatını kaybettiğini belirtirken bin 114 yeni vaka görüldüğünü açıkladı. Toplam can kaybı 3 bin 841'e, toplam vaka sayısı 139 bin 771'e yükseldi. Dün bin 542 vaka tespit edilmiş, 47 kişi de yaşamını yitirmişti.

Türkiye’nin günlük Korona virüsü tablosunu paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, tedbirlere uyulması halinde yeni vaka sayısının yakında günde binden az olacağını söyledi.

Bakan Koca, yoğun bakım ve solunum desteğine ihtiyaç duyan hastaların sayısının azalmaya devam ettiğini de belirtti.

Bugün 55 kişinin hayatını kaybettiğini duyuran Bakan Koca, “Tedbirsizliğin bedelinin ağır olduğunu unutmayalım” dedi.

BİN 114 YENİ VAKA GÖRÜLDÜ

Günlük Korona virüsü tablosuna göre, bugün 32 bin 722 test yapıldı. Testler sonucunda bin 114 yeni vaka tespit edildiği açıklandı.

Yine bugün 3 bin 89 hastanın iyileştiği duyurulurken, toplam 95 bin 780 kişinin iyileştiği aktarıldı.

Tabloya göre, toplamda ise 1 milyon 403 bin 320 test yapıldı.

Öte yandan toplam yoğun bakım hasta sayısının bin 126, toplam entübe hasta sayısının da 578 olduğu açıklandı.

DÜN BİN 542 VAKA TESPİT EDİLMİŞTİ

10 Mayıs günü bin 542 vakanın tespit edildiği, 47 kişinin de yaşamını yitirdiği duyurulmuştu.