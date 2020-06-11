banner314

banner325

Son Dakika

Türkiye'de 10 Haziran Koronavirüs verileri

Bilim Kurulu toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'deki güncel corona verilerini paylaştı. Bugün 922 yeni vakanın tespit edildiğini vurgulayan Koca, 17 kişinin ise virüs nedeniyle hayatını kaybettiğini duyurdu.

SAĞLIK 11.06.2020, 01:29 Murat Aydın
2
Türkiye'de 10 Haziran Koronavirüs verileri

Bilim Kurulu toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'deki güncel corona verilerini paylaştı. Bugün 922 yeni vakanın tespit edildiğini vurgulayan Koca, 17 kişinin ise virüs nedeniyle hayatını kaybettiğini duyurdu. Son günlerde bazı illerde artan vaka sayılarına da değinen Koca, "Özellikle vaka sayısının yüzde 60 oranında olduğu İstanbul'u biliyoruz. İstanbul, İzmir gibi illerimizde vaka sayılarının azaldığını ve bu illerimizde daha kontrollü olduğunu söyleyebilirim. 1 Haziran sonrası Orta Anadolu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da giderek kısmi artışın olduğunu söyleyebiliriz" dedi.

Corona virüsü salgınıyla mücadele kapsamında alınacak yeni tavsiye kararları için Koronavirüs Bilim Kurulu, saat 17.00'de toplandı. Kritik toplantı sonrası Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, açıklamalarda bulundu.

“TEDBİRLERE UYMAMIZ GEREKİYOR”

Normalleşme sürecine değinen Bakan Koca, “Ülkemiz corona virüsü sebebiyle uygulanan kısıtları ve tedbirlere tam uyulacağı inancıyla bu kısıtlar kaldırıldı. Normalleşmenin şartı, virüsün kökü kazınana kadar hayatımızı maske, mesafe, hijyen kuralına göre düzenlemek. Ülkemizin kısıtları büyük oranda kaldırıldı. Virüsün kökü tamamen kazınana kadar tedbirlere uymamız gerekiyor” dedi.

“YÜZDE 50 AZALDI”

Kısıtlamaların özellikle yaşlılar için büyük bir fayda sağladığını vurgulayan Koca, “65 yaş üstünde hastalığa yakalanma oranı kısıtlama sonrası yüzde 7,5 oranında düştü. 65 yaş üstünün hastalığa yakalanma oranı yasak sürecinde yüzde 50 azaldı, bu bilgiler unutulmamalı. Büyük bir sınav verdik, şimdi bu sınavın finaline hazırlanmalıyız” dedi.

Gençlerle ilgili alınan tedbirlerle ilgili de Koca, “Dünkü kabine toplantımızın akabinde Cumhurbaşkanımız tarafından açıklanan kararlarla 18 yaş altıyla ilgili kısıtlamaların tümü kaldırıldı. Bu yaş grubu hastalığı belirtisiz yaşayan, bulaştırıcılık potansiyeli olan gruptur. Kısıtlar, yayılıma ve kayıplara engel oldu. Umarım gençlerimiz ve büyüklerimiz bu serbestliği hak edilmiş bir teşekkür olarak görürler” ifadelerini kullandı.

GÜNCEL VERİLER AÇIKLANDI

Toplantıda güncel corona verilerini de açıklayan Koca, “Bugünkü verilere göre 922 yeni vaka var. Bugün hayatını kaybedenlerin sayısı 17, düne göre biraz daha bir düşüş söz konusu. İyileşen kişi sayısı 2 bin 241. Toplam test sayımız 36 bin 521. Yoğun bakımda tedavisi devam eden hasta sayımız 631, entübe edilen, cihaza bağlı olan hasta sayımız düne göre bir düşüş içinde, 280” dedi.

İLLERDEKİ VAKA DURUMU

Son günlerde bazı illerde artan vaka sayılarının hatırlatılması üzerine Bakan Koca, şu ifadeleri kullandı;

*Özellikle vaka sayısının yüzde 60 oranında olduğu İstanbul’u biliyoruz. İstanbul, İzmir gibi illerimizde vaka sayılarının azaldığını ve bu illerimizde daha kontrollü olduğunu söyleyebilirim. Özellikle 1 Haziran sonrası Orta Anadolu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da giderek kısmi artışın olduğunu söyleyebiliriz.

*Diyarbakır’da son 3-4 gün bir yükseliş içinde, 100 vakaya kadar çıkan bir artışı görüyoruz. Burada genel bir artıştan öte, kültürel, sosyal ve nişan gibi etkinlikler sonrası artışın olduğunu görüyoruz.

*Buralarda özellikle filyasyon çalışmalarımızı yoğunlaştırmış durumdayız. Tedbirler noktasında katı davranmamız gerektiğini tekrar hatırlatmak istiyorum.

*Ankara’da da bir yükseliş içindeydi, bugünden itibaren düşüşe geçmiş oldu. Konya’da iki fabrika ve bir yerleşim yerinde bir artış olduğunu gördük ama bugün itibariyle bir düşüş olduğunu söyleyebiliriz.

*Sosyal ve kültürel etkinliklerde mutlaka mesafe kuralına, ve mutlaka herkesin maskeli olmasına dikkat etmemiz gerektiğini tekrar hatırlatmak istiyorum.

Toplantı sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, şu ifadeleri kullandı;

HAVALİMANLARI AÇIKLAMASI

*Dünyada özellikle bu normalleşme döneminde uçuşlarla ilgili çok büyük tartışmalar olduğunu biliyorsunuz. Özellikle şirketler ve ülkeler yoluyla bu uçuşların nasıl yapılabileceği konusu çok tartışıldı. Ve Avrupa ülkeleri, bu süreçte havalimanlarında test yapılmasını önermedi.

*Avrupa ülkeleri de önermiyor, yapmıyor. Biz Türkiye’de özellikle turizmin yoğun olduğu bölgelerde, oteller de dahil olmak üzere oralardaki yerleşim yerlerini sertifikalandırarak ve nasıl hareket etmesi gerektiği, çalışanların çalışma şekilleri dahil olmak üzere tüm detayları belirlendi.

*Burada Avrupa’dan farklı olarak şunu yapmak istiyoruz, gelen bütün herkesi sağlık taramasından geçirmek istiyoruz. Herhangi bir semptomunun olup olmadığını bilmek istiyoruz.

“60 ÜLKE DAHA EKLENDİ”

*En ufak bir şüpheli durum olduğunda, hastanede tedavisini planlıyor olacağız. Biz Kültür ve Turizm Bakanlığı ve THY ile birlikte, Ulaştırma Bakanlığımızla da birlikte, hangi ülkelerin hangi takvimle bu seferlerin, uçuşların, izinlerin verilebileceğini de belirlemiş olduk. Bunu ülkelerle birlikte yaptık.

*Bugünden itibaren planlamıştık, 90 ülkeyi belirledik. Son 60 ülkeyi daha ekledik. Almanya ve Rusya’ya açılma takvimi olarak, ülkelerle görüşülerek takvimde mutabık kalmaya çalışıldı.

*Bu ülkelerdeki bulaşın, vaka durumunun ne olduğunu bilmek istiyoruz, yani test yapmak istiyoruz. O ülkeyle ilgili seferler yapıldığında, toplamda öngörülebilir bir düşüklüğün olduğunu anlarsak daha sonra örneklem yöntemiyle devam etmek istiyoruz. Risk tespit ettiğimizde yeniden değerlendireceğiz.

“ÇOK BÜYÜK FONKSİYON ELDE ETTİK”

*Biz Türkiye olarak, 65 yaş üstü kısıtlamadan son derece büyük bir fayda gördüğümüzü özellikle söylemek istiyorum. Ve halen 65 yaş üstü ve kronik hastalara vermiş olduğumuz değeri, DSÖ daha yeni yeni fark ediyor. Ve maske kullanımında 65 yaş üstünün kullanılması gerektiğinin farkına vardı.

*Toplum bilimi kurulu özellikle bizim, ikinci dönem, yani normalleşme, yeni normal, kontrollü sosyal hayat olarak adlandırdığımız dönem için çok büyük bir fonksiyon icra edecek.

*Bilim Kurulumuz daha çok tıbbi boyutuyla fonksiyon gördü. Bundan sonraki süreçte, özellikle vatandaşımızın psikolojik ve sosyolojik etkilerini de konuşacağımız ve bunları da değerlendireceğimiz bir dönem olduğunu görüyoruz.

*Bunu barometreyle, yer yer çalışmalarla görmek istiyoruz. Bunu primer anlamda psikolog, psikiyatri, sosyoloji, din ile ilahiyatçı olmak üzere sosyolojik ve psikolojik yönlerini irdeleyebileceğimiz bir dönem olduğunu görüyoruz ve bu kurulu böyle öngörüyoruz.

*Toplum Bilimleri Kurulumuzundan beklentilerimiz var. Önümüzdeki haftalar, günler daha doyurucu yapılanları aktarma çabasında olacağız.

65 YAŞ KISITLAMASI

Yorumlar (0)
20°
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü
Bugün seçim olsa oyunu hangi partiye verirsin?
Namaz Vakti 11 Haziran 2020
İmsak 03:25
Güneş 05:24
Öğle 13:09
İkindi 17:08
Akşam 20:43
Yatsı 22:33
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 26 53
2. Başakşehir 26 53
3. Galatasaray 26 50
4. Sivasspor 26 49
5. Beşiktaş 26 44
6. Alanyaspor 26 43
7. Fenerbahçe 26 40
8. Göztepe 26 37
9. Gaziantep FK 26 32
10. Denizlispor 26 31
11. Antalyaspor 26 30
12. Gençlerbirliği 26 28
13. Kasımpaşa 26 26
14. Konyaspor 26 26
15. Malatyaspor 26 25
16. Çaykur Rizespor 26 25
17. Ankaragücü 26 23
18. Kayserispor 26 22
Takımlar O P
1. Hatayspor 28 53
2. Erzurum BB 28 47
3. Bursaspor 28 46
4. Adana Demirspor 28 45
5. Akhisar Bld.Spor 28 45
6. Fatih Karagümrük 28 43
7. Altay 28 43
8. Ümraniye 28 40
9. Giresunspor 27 38
10. Keçiörengücü 28 35
11. Balıkesirspor 28 35
12. Menemen Belediyespor 28 35
13. İstanbulspor 27 33
14. Altınordu 28 31
15. Boluspor 28 25
16. Osmanlıspor 28 24
17. Adanaspor 28 20
18. Eskişehirspor 28 11
Takımlar O P
1. Liverpool 29 82
2. Man City 28 57
3. Leicester City 29 53
4. Chelsea 29 48
5. M. United 29 45
6. Wolverhampton 29 43
7. Sheffield United 28 43
8. Tottenham 29 41
9. Arsenal 28 40
10. Burnley 29 39
11. Crystal Palace 29 39
12. Everton 29 37
13. Newcastle 29 35
14. Southampton 29 34
15. Brighton 29 29
16. West Ham 29 27
17. Watford 29 27
18. Bournemouth 29 27
19. Aston Villa 28 25
20. Norwich City 29 21
Takımlar O P
1. Barcelona 27 58
2. Real Madrid 27 56
3. Sevilla 27 47
4. Real Sociedad 27 46
5. Getafe 27 46
6. Atletico Madrid 27 45
7. Valencia 27 42
8. Villarreal 27 38
9. Granada 27 38
10. Athletic Bilbao 27 37
11. Osasuna 27 34
12. Real Betis 27 33
13. Levante 27 33
14. Deportivo Alaves 27 32
15. Real Valladolid 27 29
16. Eibar 27 27
17. Celta de Vigo 27 26
18. Mallorca 27 25
19. Leganés 27 23
20. Espanyol 27 20
Günün Karikatürü Tümü
Karikatür 3
sanalbasin.com üyesidir