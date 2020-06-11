Türkiye'de 10 Haziran Koronavirüs verileri

Bilim Kurulu toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'deki güncel corona verilerini paylaştı. Bugün 922 yeni vakanın tespit edildiğini vurgulayan Koca, 17 kişinin ise virüs nedeniyle hayatını kaybettiğini duyurdu. Son günlerde bazı illerde artan vaka sayılarına da değinen Koca, "Özellikle vaka sayısının yüzde 60 oranında olduğu İstanbul'u biliyoruz. İstanbul, İzmir gibi illerimizde vaka sayılarının azaldığını ve bu illerimizde daha kontrollü olduğunu söyleyebilirim. 1 Haziran sonrası Orta Anadolu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da giderek kısmi artışın olduğunu söyleyebiliriz" dedi.

Corona virüsü salgınıyla mücadele kapsamında alınacak yeni tavsiye kararları için Koronavirüs Bilim Kurulu, saat 17.00'de toplandı. Kritik toplantı sonrası Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, açıklamalarda bulundu.

“TEDBİRLERE UYMAMIZ GEREKİYOR”

Normalleşme sürecine değinen Bakan Koca, “Ülkemiz corona virüsü sebebiyle uygulanan kısıtları ve tedbirlere tam uyulacağı inancıyla bu kısıtlar kaldırıldı. Normalleşmenin şartı, virüsün kökü kazınana kadar hayatımızı maske, mesafe, hijyen kuralına göre düzenlemek. Ülkemizin kısıtları büyük oranda kaldırıldı. Virüsün kökü tamamen kazınana kadar tedbirlere uymamız gerekiyor” dedi.

“YÜZDE 50 AZALDI”

Kısıtlamaların özellikle yaşlılar için büyük bir fayda sağladığını vurgulayan Koca, “65 yaş üstünde hastalığa yakalanma oranı kısıtlama sonrası yüzde 7,5 oranında düştü. 65 yaş üstünün hastalığa yakalanma oranı yasak sürecinde yüzde 50 azaldı, bu bilgiler unutulmamalı. Büyük bir sınav verdik, şimdi bu sınavın finaline hazırlanmalıyız” dedi.

Gençlerle ilgili alınan tedbirlerle ilgili de Koca, “Dünkü kabine toplantımızın akabinde Cumhurbaşkanımız tarafından açıklanan kararlarla 18 yaş altıyla ilgili kısıtlamaların tümü kaldırıldı. Bu yaş grubu hastalığı belirtisiz yaşayan, bulaştırıcılık potansiyeli olan gruptur. Kısıtlar, yayılıma ve kayıplara engel oldu. Umarım gençlerimiz ve büyüklerimiz bu serbestliği hak edilmiş bir teşekkür olarak görürler” ifadelerini kullandı.

GÜNCEL VERİLER AÇIKLANDI

Toplantıda güncel corona verilerini de açıklayan Koca, “Bugünkü verilere göre 922 yeni vaka var. Bugün hayatını kaybedenlerin sayısı 17, düne göre biraz daha bir düşüş söz konusu. İyileşen kişi sayısı 2 bin 241. Toplam test sayımız 36 bin 521. Yoğun bakımda tedavisi devam eden hasta sayımız 631, entübe edilen, cihaza bağlı olan hasta sayımız düne göre bir düşüş içinde, 280” dedi.

İLLERDEKİ VAKA DURUMU

Son günlerde bazı illerde artan vaka sayılarının hatırlatılması üzerine Bakan Koca, şu ifadeleri kullandı;

*Özellikle vaka sayısının yüzde 60 oranında olduğu İstanbul’u biliyoruz. İstanbul, İzmir gibi illerimizde vaka sayılarının azaldığını ve bu illerimizde daha kontrollü olduğunu söyleyebilirim. Özellikle 1 Haziran sonrası Orta Anadolu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da giderek kısmi artışın olduğunu söyleyebiliriz.

*Diyarbakır’da son 3-4 gün bir yükseliş içinde, 100 vakaya kadar çıkan bir artışı görüyoruz. Burada genel bir artıştan öte, kültürel, sosyal ve nişan gibi etkinlikler sonrası artışın olduğunu görüyoruz.

*Buralarda özellikle filyasyon çalışmalarımızı yoğunlaştırmış durumdayız. Tedbirler noktasında katı davranmamız gerektiğini tekrar hatırlatmak istiyorum.

*Ankara’da da bir yükseliş içindeydi, bugünden itibaren düşüşe geçmiş oldu. Konya’da iki fabrika ve bir yerleşim yerinde bir artış olduğunu gördük ama bugün itibariyle bir düşüş olduğunu söyleyebiliriz.

*Sosyal ve kültürel etkinliklerde mutlaka mesafe kuralına, ve mutlaka herkesin maskeli olmasına dikkat etmemiz gerektiğini tekrar hatırlatmak istiyorum.

Toplantı sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, şu ifadeleri kullandı;

HAVALİMANLARI AÇIKLAMASI

*Dünyada özellikle bu normalleşme döneminde uçuşlarla ilgili çok büyük tartışmalar olduğunu biliyorsunuz. Özellikle şirketler ve ülkeler yoluyla bu uçuşların nasıl yapılabileceği konusu çok tartışıldı. Ve Avrupa ülkeleri, bu süreçte havalimanlarında test yapılmasını önermedi.

*Avrupa ülkeleri de önermiyor, yapmıyor. Biz Türkiye’de özellikle turizmin yoğun olduğu bölgelerde, oteller de dahil olmak üzere oralardaki yerleşim yerlerini sertifikalandırarak ve nasıl hareket etmesi gerektiği, çalışanların çalışma şekilleri dahil olmak üzere tüm detayları belirlendi.

*Burada Avrupa’dan farklı olarak şunu yapmak istiyoruz, gelen bütün herkesi sağlık taramasından geçirmek istiyoruz. Herhangi bir semptomunun olup olmadığını bilmek istiyoruz.

“60 ÜLKE DAHA EKLENDİ”

*En ufak bir şüpheli durum olduğunda, hastanede tedavisini planlıyor olacağız. Biz Kültür ve Turizm Bakanlığı ve THY ile birlikte, Ulaştırma Bakanlığımızla da birlikte, hangi ülkelerin hangi takvimle bu seferlerin, uçuşların, izinlerin verilebileceğini de belirlemiş olduk. Bunu ülkelerle birlikte yaptık.

*Bugünden itibaren planlamıştık, 90 ülkeyi belirledik. Son 60 ülkeyi daha ekledik. Almanya ve Rusya’ya açılma takvimi olarak, ülkelerle görüşülerek takvimde mutabık kalmaya çalışıldı.

*Bu ülkelerdeki bulaşın, vaka durumunun ne olduğunu bilmek istiyoruz, yani test yapmak istiyoruz. O ülkeyle ilgili seferler yapıldığında, toplamda öngörülebilir bir düşüklüğün olduğunu anlarsak daha sonra örneklem yöntemiyle devam etmek istiyoruz. Risk tespit ettiğimizde yeniden değerlendireceğiz.

“ÇOK BÜYÜK FONKSİYON ELDE ETTİK”

*Biz Türkiye olarak, 65 yaş üstü kısıtlamadan son derece büyük bir fayda gördüğümüzü özellikle söylemek istiyorum. Ve halen 65 yaş üstü ve kronik hastalara vermiş olduğumuz değeri, DSÖ daha yeni yeni fark ediyor. Ve maske kullanımında 65 yaş üstünün kullanılması gerektiğinin farkına vardı.

*Toplum bilimi kurulu özellikle bizim, ikinci dönem, yani normalleşme, yeni normal, kontrollü sosyal hayat olarak adlandırdığımız dönem için çok büyük bir fonksiyon icra edecek.

*Bilim Kurulumuz daha çok tıbbi boyutuyla fonksiyon gördü. Bundan sonraki süreçte, özellikle vatandaşımızın psikolojik ve sosyolojik etkilerini de konuşacağımız ve bunları da değerlendireceğimiz bir dönem olduğunu görüyoruz.

*Bunu barometreyle, yer yer çalışmalarla görmek istiyoruz. Bunu primer anlamda psikolog, psikiyatri, sosyoloji, din ile ilahiyatçı olmak üzere sosyolojik ve psikolojik yönlerini irdeleyebileceğimiz bir dönem olduğunu görüyoruz ve bu kurulu böyle öngörüyoruz.

*Toplum Bilimleri Kurulumuzundan beklentilerimiz var. Önümüzdeki haftalar, günler daha doyurucu yapılanları aktarma çabasında olacağız.

65 YAŞ KISITLAMASI