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Türkiye, Covid-19 günlük vaka sayısı ile Dünya ikincisi oldu!
Covid-19 salgınında Türkiye, 54 bin 740 günlük vaka sayısı ile dünya sıralamasında ikinci sırada sırada yer aldı.
SAĞLIK 07.04.2021, 23:14 07.04.2021, 23:55 Murat Aydın
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Koronavirüs (Covid-19) salgınında Türkiye, 54 bin 740 günlük vaka sayısı ile dünya sıralamasında ikinci sırada sırada yer aldı. 'Worldometer' internet sitesinin yayınladığı verilere göre Türkiye, 54 bin 740 günlük vaka sayısı ile dünya sıralamasında Hindistan'ın ardından ikinci sırada sırada yer aldı.
Koronavirüs verilerinin derlendiği 'Worldometer' internet sitesine göre, Türkiye'de son 24 saatte 54 bin 740 kişinin testi pozitif çıkmasıyla vaka sayısında ikinci oldu.
Günlük vaka sayısının 126 bin 248 olduğu Hindistan ise, dünya genelinde birinci sırada yer aldı. Sıralamada Hindistan ve Türkiye'nin ardından 3. sırada ise 46 bin 270 vaka ile ABD yer aldı. ABD'yi İran ve Ukrayna takip etti.
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