Türk-Sağlık Sen'den muayene katılım payı tepkisi

TÜRK Sağlık-Sen Manisa Şube Başkanı Rıtvan Mutlu, hastanelerde alınan muayene katılım payının vatandaşın cebine nasıl yansıdığı ile ilgili olarak sendikanın genel merkezi tarafından yapılan araştırma sonucunu açıkladı. Mutlu, katılım paylarının tamamen kaldırılması gerekirken, yüzde 60'a varan oranlarda zam yapılmasının kabul edilemez bir durum olduğunu söyledi.

Türk Sağlık-Sen tarafından, hastanelerde alınan muayene katılım payının vatandaşın cebine nasıl yansıdığı ile ilgili bir yapılan araştırma yapıldığını belirten Türk Sağlık-Sen Manisa Şube Başkanı Rıtvan Mutlu, buna göre toplam 368 milyon 165 bin muayenenin yapıldığı 9 ayda, vatandaşın cebinden yaklaşık 1 milyar 595 milyon TL'nin hazineye katılım payı olarak aktarıldığını vurguladı. Yeni katılım paylarının 1 Ocak'tan itibaren uygulanmaya başlandığını hatırlatan Mutlu, "Katkı payları emeklilerin ücretlerinden kesilirken, çalışanlar ise ilaçlarını alırken eczanelerde ödüyor. Eczaneler aldıkları bu tutarları SGK'nın hesaplarına aktarıyor. Hastane türlerine göre de ödenen katkı payı tutar olarak değişiyor. Yapılan araştırmamıza göre muayene başına 5 TL katılım payı alınan devlet ve üniversite hastanelerinde 2015 yılının ilk 9 ayında 305 milyon 336 bin muayene yapıldı. Muayene başına 12 TL katılım payı alındığı özel hastanelerde ise 62 milyon 799 bin muayene yapıldı. Hastanelere yapılan başvuruların yüzde 30'u katılım payı alınmaması gereken durumlar olarak değerlendirildiğinde 9 ayda vatandaş, devlet ve üniversite hastanelerinde muayene olduğu için 1 milyar 68 milyon TL katılım payı ödedi. Vatandaşın 9 ayda özel hastanelere muayene olduğu için katılım payı ise 527 milyon TL oldu" diye konuştu.

'HER YIL MUAYENE ARTTI'

Mutlu, her yıl muayene sayısı artarken, muayene katılım paylarının yüzde 20 ile yüzde 60 arasında zamlandığına dikkati çekip, "Bu yıl bu rakamlar 5 milyar TL'ye çıkacak. Değerlendirme ve araştırmalarımıza göre, 2015'te muayene katılım payı ve reçete ücreti olarak vatandaşın cebinden yaklaşık 3.7 milyar TL çıkmıştı. 2016 yılının ilk 9 ayında sadece muayene katılım bedeli 1.5 milyar TL'yi geçti. Muayene katılım payının kaldırılması gerekirken zamlanmasının haksızlık ve yanlış olduğunu ifade etmek isteriz. Katılım paylarının tamamen kaldırılması gerekirken yüzde 60'a varan oranlarda zam yapılması kabul edilemez. Bu Türkiye'de sağlığı ulaşabilir bir kamu hizmeti olmaktan çıkarmanın ilk adımıdır" dedi.

'HAKSIZ UYGULAMA'

SGK'ya sağlık sigortası primini her ay düzenli yatıran vatandaştan üstüne bir de muayene katılım payı alınmasının büyük haksızlık ve yanlış bir uygulama olduğunu vurgulayan Mutlu, "Devlet tarafından verilen sağlık hizmeti bir kamu hizmeti olarak ücretsiz olmalıdır. Yetkililere sesleniyoruz. Bu uygulamayı düzeltin, sağlığın paralı olması kabul edilemez. Sağlıkta bu ödenen artışların yüksek oranlı olmasının ülkenin ekonomik koşullarla uyumlu bir karar olmadığını düşünüyoruz" diye konuştu.



