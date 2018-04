Türk profesörün başarısı

Mehmet İNAN/BURSA, ()- ALMANYA''nın Frankfurt kentinde yapılan Canlı Cerrahi Kongre'sinde sarı noktaya bağlı göz içersindeki kanaması olan 79 yaşındaki kadın hastayı ameliyat eden Prof. Dr. Remzi Avcı, bu sırada katılımcıların sorularını da yanıtladı. Retina hastalıklarının tedavisi konusunda dünya çapındaki başarısı ile tanınan Prof. Dr. Remzi Avcı, "Gördüğüm ilgi karşısında Türk hekimi olarak kendim ve ülkem adına büyük gurur duydum" dedi.

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde uzun yıllar görev yaptıktan sonra ayrılıp Bursa'da özel bir göz hastanesi kuran Prof. Dr. Remzi Avcı, Almanya'nın Frankfurt kentinde yapılan Canlı Cerrahi Kongre'sinde sarı noktaya bağlı göz içersindeki kanaması olan Alman kadın hastayı ameliyat etti. Ameliyat sırasında katılımcılardan gelen soruları da yanıtlayan Avcı, "Bu konferans retina konusunda dünya çapında önemli. Burada 12 cerrah hem ameliyat yaptı, hem de soruları yanıtladı. Türkiye'den sadece ben katıldım. Gördüğüm ilgi karşısında gurur duydum" dedi.

Frankfurt Retina Meeting, dünyadaki en prestijli ve en geniş katılımlı canlı cerrahi kongrelerinden biri olduğunu belirten Prof. Dr. Avcı, "Böyle bir kongrede görev almak, akademik ruhu olan her hekimin hayalidir. Canlı cerrahi denmesinin anlamı, deneyimli cerrahların ameliyathanede narkoz altında yaptıkları özellikli ameliyatlar, uydu aracılığı ile anında toplantı salonuna aktarılarak binlerce hekimin ameliyatla ilgili her türlü aşamayı görmeleri ve her türlü soruyu sorup cevap almalarına imkan sağlayan üst düzey bir eğitim toplantısı olmasıdır. Bu kongrede dünyanın değişik ülkelerinden gelen 12 deneyimli cerrah ameliyat yaptı ve salondaki yaklaşık 1500 göz hekimi de bu ameliyatları seyretti. Türkiye'den de ben davet edildim. Ameliyat ettiğim hasta, sarı nokta hastalığına bağlı retina arkasına kanama olması nedeniyle görmesini kaybetmiş 79 yaşında bir bayan hastaydı. Yaptığım ameliyat, genelde her yerde ve her hekim tarafından yapılmayan özellikli bir ameliyat olması nedeniyle oldukça geniş ilgi gördü" diye konuştu.

Ameliyatın bitiminde hekimlerden gelen soruları da cevaplamaya devam ettiğini belirten Prof. Dr. Avcı, gördüğü ilgi karşısında Türk hekimi olarak gurur duyduğunu ifade etti. Prof.Dr. Remzi Avcı, Frankfurt Rekita Meeting-2018 Kongresi Başkanı Prof. Eckardt ve toplantının moderatörü Amerikalı göz hekimi Prof. Damico'nun da yaptığı ameliyat sonrası kendisini tebrik ettiğini belirtti.

Bir hayalini daha gerçekleştirdiğini ifade eden Prof. Dr. Avcı, "Bu benim için, daha doğrusu Türk hekimleri için büyük bir prestij. Bu tür ortamlarda şahıslar ve isimlerden daha çok ülke ismi öne çıkıyor. Toplantıya dinleyici olarak katılan Türk hekimlerinin de kayıtsız şartsız desteğini gördüm. Bunun için de kendilerine çok teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

